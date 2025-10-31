El Govern destina 2,2 millones al servicio de comedor de s'Estel y 1,3 a proyectos de garantía alimentaria

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado destinar 2,2 millones de euros a la contratación del servicio de cocina y comedor de los centros de Es Pinaret y Es Fusteret y a subvencionar con 1,3 millones a entidades que desarrollan programas de garantía alimentaria.

Son dos de los acuerdos relacionados con la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia que se han adoptado en la reunión del Consell de este viernes, según ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior.

El primero autoriza a la Fundación Instituto Socioeducativo s'Estel a destinar 2,2 millones de euros a la contratación del servicio de cocina y comedor de los centros socioeducativos Es Pinaret y Es Fusteret durante un periodo de 36 meses.

El contrato se iniciará previsiblemente el día 25 de febrero de 2026 y prevé la posibilidad de una prórroga de dos años meses. La distribución será de 622.611 euros en 2026, 733.074 en 2027, 733.074 en 2028 y 110.463 en 2029.

El servicio a contratar, ha detallado Costa, incluirá el suministro de los alimentos y de las materias primas necesarias para la elaboración de las comidas; la elaboración de menús; la limpieza y el mantenimiento de cocinas, comedores, electrodomésticos y utensilios utilizados; el servicio de comedor, y el suministro de los electrodomésticos y utensilios que sean necesarios para la prestación del servicio.

El comedor de cada uno de los centros deberá ofrecer a los menores y jóvenes unos menús variados, consistentes en cinco comidas diarias, que se elaborarán con productos de calidad, predominantemente frescos, en buenas condiciones higiénicas, en cantidad adecuada, bien presentadas y teniendo en cuenta sus propiedades calóricas de acuerdo con las necesidades nutricionales de los jóvenes.

Asimismo, deben preverse menús para las festividades, fomentar el conocimiento de los alimentos, los aspectos gastronómicos y el gusto por las recetas de Baleares.

GARANTÍA ALIMENTARIA

Por otro lado, el Consell de Govern ha dado luz verde a la Conselleria de Bienestar Social a destinar un importe máximo de 1,3 millones de euros durante el año que viene a la convocatoria de subvenciones para entidades sin ánimo de lucro que desarrollan programas de garantía alimentaria.

Esta convocatoria, ha apuntado el también conseller de Economía, Hacienda e Innovación, se realiza con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y el impuesto sobre sociedades correspondientes al año 2025.

El objetivo es financiar proyectos y actuaciones destinadas a cubrir las necesidades básicas de personas y familias en situación de precariedad económica, con el fin de reducir las situaciones de vulnerabilidad o exclusión social.

Se prevé subvencionar proyectos de distribución de alimentos entre las entidades dedicadas al reparto de alimentos (350.000 euros); proyectos de reparto de alimentos o productos de primera necesidad destinados a usuarios de uno o más municipios (789.999 euros), y proyectos de comedores sociales (200.000 euros).

Las entidades beneficiarias deben estar radicadas en el archipiélago y el importe subvencionado se les abonará en su totalidad, de forma anticipada y sin la exigencia previa de garantía.