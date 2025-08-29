El Govern destina 333.000 euros al desplazamiento de universitarios de Menorca

MENORCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la suscripción de un convenio entre la Conselleria de Educación y Universidades y el Consell de Menorca para la convocatoria y concesión de ayudas de desplazamiento para alumnos con domicilio familiar en Menorca que cursen estudios universitarios en la Unión Europea durante el año académico 2024-2025.

Lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell celebrada este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa.

En el marco de este convenio, ha detallado, la Conselleria de Educación y Universidades aportará al Consell de Menorca un total de 333.442 euros, previstos en los presupuestos autonómicos de este año, que incluyen dotaciones específicas para que los consells insulares de Menorca, Ibiza y Formentera publiquen sus respectivas convocatorias de ayudas. Esta partida se sumará a los 380.000 euros adicionales que aportará el Consell Insular de Menorca para esta convocatoria.

Los destinatarios deberán residir en Menorca y estar matriculados de 42 créditos o más de una titulación oficial de grado o máster universitario durante el curso 2024-2025 en una universidad de la Unión Europea, habiendo superado, como mínimo, el 65% de los créditos matriculados en el caso de estudiantes de segundo curso o posteriores.

Además, los estudios deben no ofrecerse en la sede de Menorca de la Universidad de las Illes Balears (UIV). En el caso de que sí se ofrezcan, el estudiante debe no haber obtenido plaza.