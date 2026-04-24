El Govern destina 34 millones de euros a una nueva convocatoria de ayudas para reforzar la inclusión social

La consellera de Familias, Atención a la Dependencia y Bienestar Social, Sandra Fernández, en una rueda de prensa - CAIB

PALMA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas destinada a inversiones en servicios de inclusión social entre 2026 y 2035, dotada con 34 millones de euros.

Según ha detallado la consellera de Familias, Atención a la Dependencia y Bienestar Social, Sandra Fernández, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, es la primera vez que se impulsa esta convocatoria.

En este sentido, ha destacado que la convocatoria va destinada a entidades del tercer sector de acción social, para que puedan financiar la compra, construcción, reforma o rehabilitación, adaptación o ampliación de centros, o la mejora de los servicios actuales, en terrenos o edificios destinados a servicios de inclusión social.

Los usuarios de estos servicios son, entre otros, personas en situación de vulnerabilidad, exclusión y aislamiento social, así como con dificultades de integración familiar, comunitaria o social.

El objetivo, ha resaltado la consellera, es reforzar la red de servicios sociales de atención pública, situar a la persona en el centro y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

También ha puesto en valor que la convocatoria asegura la equidad territorial, para que las ayudas lleguen a todos los ciudadanos de las Islas.

Así, para Eivissa se destinan 4,4 millones de euros; para Formentera, 300.000 euros; Menorca, 2,7 millones; y Mallorca, 26,5 millones de euros.