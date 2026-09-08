El Govern destina 750.000 euros a reducir el impacto del encarecimiento del gasóleo en explotaciones agrarias

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PALMA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha puesto en marcha, a través del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba), una línea de apoyo al sector agrario, dotada con 750.000 euros, para reducir el impacto del encarecimiento del combustible sobre las explotaciones de Baleares.

Según ha informado en un comunicado, la convocatoria se ha publicado este martes en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y está financiada íntegramente con fondos del Govern.

Las ayudas compensarán con 0,10 euros por litro el gasóleo de uso agrícola adquirido entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2026, periodo afectado por el incremento de los precios derivado de la crisis en Oriente Medio. De esta manera, el Govern asegura actuar sobre un coste directamente vinculado al día a día de las explotaciones y que repercute en su rentabilidad.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha expuesto que esta ayuda permite dar una respuesta directa a uno de los costes que más han aumentado para los agricultores y "contribuye a proteger la rentabilidad de las explotaciones".

Además, ha remarcado que el sector agrario de Baleares ya trabaja con unos condicionantes y unos costes de producción elevados, derivados especialmente de la insularidad. "Cuando se añaden incrementos extraordinarios como el del combustible, debemos utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para ayudar a las explotaciones a seguir siendo viables y mantener su actividad", ha subrayado.

La nueva convocatoria responde al encarecimiento excepcional de los combustibles que ha tenido lugar a raíz de la escalada del conflicto en Oriente Medio y de sus consecuencias sobre los mercados energéticos. La Unión Europea aprobó en abril un marco temporal de ayuda en respuesta a esta crisis, que identifica a las empresas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas entre las especialmente afectadas y permite establecer medidas para aliviar las consecuencias del aumento extraordinario del precio de los combustibles.

En este contexto, la ayuda se calcula sobre el gasóleo destinado exclusivamente a usos agrícolas adquirido durante el periodo subvencionable. Para acreditar su consumo, los beneficiarios deberán presentar las facturas correspondientes, en las que deben constar el tipo de carburante adquirido y los litros suministrados.

Pueden optar a las ayudas las personas físicas o jurídicas y sus agrupaciones que sean titulares de una explotación agraria inscrita en el Registro autonómico de explotaciones agrícolas (REA) siempre que cumplan el resto de requisitos generales definidos en la convocatoria. Además, o deben ser titulares de una explotación inscrita en el REA con el carácter de prioritaria o deben haber sido beneficiarias, en las convocatorias de 2025 o 2026, de los pagos compensatorios para zonas de montaña o para zonas con limitaciones específicas.

El plazo para presentar las solicitudes comienza este miércoles y permanecerá abierto hasta el 2 de octubre. La tramitación debe realizarse íntegramente por vía telemática mediante el procedimiento habilitado en la Sede Electrónica de Baleares.

Las solicitudes se podrán resolver individualmente a medida que tengan entrada en el registro, siempre que se haya presentado la documentación requerida. En caso de que se agote el crédito disponible antes de que finalice el plazo de presentación, se suspenderá la concesión de nuevas ayudas.

Esta línea autonómica es compatible con la ayuda extraordinaria y temporal del Estado destinada a compensar el encarecimiento del gasóleo consumido por los productores agrarios. Esta convocatoria se enmarca en el conjunto de medidas extraordinarias adoptadas para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Medio.

Las ayudas también son compatibles con otras subvenciones concedidas para la misma finalidad, siempre dentro de los límites establecidos por el Marco Temporal Europeo. En cualquier caso, el importe acumulado no puede superar el 70% de los costes extraordinarios derivados de los efectos de la crisis en Oriente Medio.

La efectividad de la convocatoria queda condicionada a la decisión favorable de la Comisión Europea sobre la compatibilidad de estas ayudas con el mercado interior. El Fogaiba ya ha notificado a la Comisión Europea el régimen de ayudas correspondiente para que evalúe su compatibilidad.