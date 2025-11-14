El Govern destina 864.000 euros al centro de crisis Libertas

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern de este viernes ha autorizado la concesión de una subvención directa de 864.000 euros al Consell de Mallorca para garantizar el adecuado funcionamiento del centro de crisis Libertas, que proporciona un servicio de atención integral y permanente dirigido a mujeres víctimas de violencia sexual, a sus familiares y personas de su entorno.

Según ha informado el Ejecutivo en la rueda de prensa posterior al Cosnell de Govern, la subvención, con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, financiará los gastos de este servicio y la contratación de los profesionales precisos para atender la atención presencial, telefónica y telemática -que se realiza entre las 08.00 y las 20.00 horas, de lunes a viernes-, y la asistencia psicológica inmediata en las intervenciones de urgencia que se realicen, según las necesidades, en horario nocturno, fines de semana y festivos.

El centro es un servicio integral disponible las 24 horas, los 365 días del año, que proporciona apoyo psicológico, social y jurídico a mujeres a partir de los 16 años que hayan sufrido violencia sexual (ya sea de forma reciente o en el pasado), independientemente de su situación administrativa. Entró en funcionamiento en diciembre de 2024, junto con el centro de crisis Veronique, de Menorca.

La apertura de estos centros de crisis que gestionan los Consells, a los que se sumará próximamente el de Ibiza, ha sido una prioridad del Govern para dar servicio a todas las mujeres que han sufrido violencia sexual.