Govern destina cerca de 200.000 euros al Ayuntamiento de Ses Salines para mejorar el CEIP Colònia de Sant Jordi

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado la concesión de una subvención de 196.400 euros al Ayuntamiento de Ses Salines para ejecutar el proyecto de mejora de la fachada, la carpintería exterior e interior y la estanqueidad y la eficiencia energética del CEIP Colònia de Sant Jordi, concretamente en la parte antigua del edificio.

Esta actuación se financia con cargo a las ayudas destinadas a las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales (AIS) que, en el caso de Baleares, corresponden al ámbito territorial relacionado con el Parque Nacional Marítimo-Terrestre del Archipiélago de Cabrera, según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en rueda de prensa.

El centro educativo se encuentra dentro de esta área de influencia y desarrolla habitualmente actividades pedagógicas vinculadas a la difusión de los valores naturales del Parque Nacional, especialmente en materia de educación ambiental y sensibilización sobre la biodiversidad marina y terrestre.

Por este motivo, las mejoras de las infraestructuras municipales que dan servicio a la comunidad local y refuerzan la vinculación con Cabrera son actuaciones subvencionables en el marco de este programa estatal, gestionado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural.

La subvención procede del fondo que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente asignó el pasado 13 de febrero de 2025 a Baleares para financiar proyectos en las áreas de influencia socioeconómica de los parques nacionales.

Corresponden a Baleares 209.280 euros que, sumados a los remanentes de anualidades anteriores, suponen un total disponible de 257.500 euros. Así, el Govern ha destinado la cantidad necesaria de este crédito para financiar íntegramente la propuesta presentada por el Ayuntamiento de Ses Salines.

El proyecto prevé una intervención integral sobre la fachada del centro, con una superficie de 572 metros cuadrados (m2), a los que se añaden 104 m2 de superficie acristalada, mediante la instalación de placas de lana de roca de alta densidad con acabado de mortero y silicona hidrófuga, según el sistema SATE.

También se adaptarán todos los detalles constructivos de entradas, huecos y alféizares para evitar puentes térmicos y se sustituirán 92 ventanas y una puerta por nueva carpintería de aluminio lacado en blanco con vidrio doble con cámara de aire.

El Govern ha subrayado que estas actuaciones permitirán mejorar de manera significativa la eficiencia energética de la parte antigua del centro y corregir las condiciones de estanqueidad de la fachada y la carpintería.