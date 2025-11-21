El Govern destinará 12 millones de euros para mantener el empleo de personas con discapacidad

Archivo - Un trabajador con discapacidad - FEDERACIÓN DE SALUD MENTAL DE CANARIAS - Archivo

Autorizados 2,5 millones para que personas desempleadas puedan cursar una formación profesional entre 2025 y 2027 PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social a utilizar 12 millones de euros del presupuesto de 2026 para poner en marcha la convocatoria de ayudas para mantener los puestos de trabajo de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo.

Según ha explicado en la rueda posterior a la reunión del Consell de este viernes el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, dichos fondos servirán para cubrir parte de los costes salariales, adaptar puestos de trabajo y eliminar barreras arquitectónicas.

Esta autorización permitirá adelantar la tramitación de la convocatoria y garantizar que pueda ejecutarse tan pronto se aprueben los presupuestos del año que viene, ha remarcado el conseller de Economía, Hacienda e Innovación.

La convocatoria incluye diferentes líneas de ayudas para asegurar que los centros especiales de empleo sin ánimo de lucro calificados de imprescindibilidad social cuenten con los recursos necesarios.

Son organizaciones que emplean a un porcentaje alto de personas con discapacidad grave, que mantienen plantillas indefinidas o que trabajan para insertarlas en el mercado laboral ordinario.

Estas entidades, ha apuntado Costa, son clave para la integración laboral y social de las personas con discapacidad y, por ello, reciben un tratamiento específico dentro de la convocatoria.

Las ayudas se otorgarán mediante concesión directa, dado su interés público y social, ya que las personas destinatarias se encuentran en una situación de vulnerabilidad y requieren de medidas específicas que aseguren su continuidad laboral.

AYUDAS A DESEMPLEADOS PARA QUE CURSEN FP

El Consell de Govern también ha autorizado a la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social a disponer de un máximo de 2,5 millones de euros para impulsar la convocatoria de becas y ayudas destinada a personas desempleadas que cursen formación profesional (FP) entre 2025 y 2027.

Estos recursos, ha detallado Costa, se distribuirán en tres ejercicios presupuestarios, con 500.000 euros en 2026, un millón de euros en 2027 y otro millón de euros en 2028, con cargo a las partidas específicas de los presupuestos autonómicos.

Esta convocatoria incluye becas de asistencia y ayudas complementarias para facilitar que las personas desempleadas puedan cursar estudios de grados B, módulos profesionales o Fempo financiados por el SOIB.

Las becas cubren necesidades como el transporte público, la manutención, el alojamiento por desplazamiento entre islas y las situaciones de conciliación familiar. Las formaciones tienen que haber finalizado entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2027.

La convocatoria incorpora siete líneas de ayudas para jóvenes de 16 a 30 años, becas para personas mayores de 30 años, becas para mujeres víctimas de violencia de género, y ayudas para transporte, manutención y alojamiento entre islas, así como ayudas para la conciliación familiar para personas con menores o personas dependientes a su cargo.

El objetivo es facilitar el acceso y la permanencia en la formación profesional de personas que se encuentran en situación de desempleo y mejorar sus oportunidades de inserción laboral.