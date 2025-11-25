El Govern dice "empatizar" con las quejas del centro de salud de s'Escorxador e invierte más de 100.000 euros en mejoras

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión plenaria, en el Parlament balear, a 4 de febrero de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha dicho "empatizar" con las quejas de los trabajadores del centro de salud de s'Escorxador (Palma) y ha asegurado que su departamento ha invertido más de 100.000 euros para ejecutar mejoras en el edificio.

Así ha respondido este martes en el pleno del Parlament después de que el diputado socialista Carles Bona le haya pedido explicaciones acerca de la denuncia contar el IbSalut interpuesta por los profesionales del centro ante la Inspección de Trabajo.

"Como no puede ser de otra manera, empatizo con los profesionales del centro y entiendo su malestar", ha señalado García.

La consellera ha recordado que visitó el centro de salud el pasado mes de septiembre y ha reivindicado que su departamento ha dado respuesta "a corto y largo plazo" a los problemas que presenta.

Por lo pronto, se han invertido 65.000 euros para subsanar diversas deficiencias y se ha adjudicado un contrato de otros 42.000 euros para llevar a cabo reformas.

"Es un centro antiguo y deteriorado, y trabajamos para tratar de solventar las deficiencias acumuladas durante ocho años", ha indicado.

A largo plazo, ha subrayado, se prevé que el año que viene se pueda licitar y adjudicar la construcción del nuevo centro de salud de Bons Aires, que tendrá un coste de unos 28 millones de euros.