El Govern dice que "no le corresponde" valorar la continuidad de Mazón y reivindica la gestión de las lluvias en Ibiza

Archivo - (I-D) El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo
PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha afirmado este viernes que no corresponde al Ejecutivo que preside Marga Prohens valorar la continuidad del presidente valenciano, Carlos Mazón, ni su gestión durante la dana del año pasado, al tiempo que ha reivindicado la gestión de las lluvias que azotaron Ibiza entre finales de septiembre y principios de octubre.
"No quiero hacer comparaciones, pero sí que quiero decir claramente que la gestión que se hizo en Ibiza fue eficaz y coordinada y las cuestiones políticas se mantuvieron absolutamente al margen", ha respondido cuando se le ha preguntado por la gestión de Mazón el 29 de octubre de 2024 y los días posteriores.
"No corresponde al Govern balear valorar la gestión que pueda haber hecho otra Comunidad Autónoma, por eso valoro la gestión que hemos hecho en Baleares, que es la que me corresponde directamente", ha añadido.
Sobre la continuidad de Mazón, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha insistido, en términos similares, en que no corresponde a él ni al Govern hacer una valoración al respecto. "No será el Govern balear el que le diga al presidente de la Comunidad Valenciana las decisiones que tiene que tomar", ha afirmado, llamando la atención sobre el hecho que corresponde a Mazón esclarecer los hechos de aquellos días y explicar la gestión de aquella emergencia.
Antoni Costa ha recordado que hay una investigación en marcha, para la que ha pedido máximo respeto.