El Govern dice que no ha pactado con Vox ni conocía el texto de la proposición de ley sobre la Oficina Lingüística

El acuerdo entre el PP y Vox establece que será Vox quien presente la proposición de ley sobre la oficina

Costa: "No habrá ni un texto legal que se apruebe en el Parlament que no cumpla el Estatut d'Autonomia"



PALMA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha señalado que no conocía y no ha pactado el texto de la proposición de ley registrada en el Parlament por parte de Vox para la creación y regulación de la Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística en Baleares.

Según ha explicado este viernes en portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en el acuerdo de Govern entre el PP y Vox hay un punto en el que se fija que se creará una Oficina de Libertad Lingüística y que será Vox quien presente la proposición de ley.

Sin embargo, ha manifestado que el Govern no conocía dicho texto y que no lo han analizado en profundidad. Igualmente, ha indicado que "no habrá ni un texto legal que se apruebe en el Parlament que no cumpla el Estatut d'Autonomia".

Asimismo, ha señalado que "dependerá de los grupos parlamentarios la tramitación del proyecto". Por último, Costa ha reiterado que "lo que se ha pactado es que se creará una Oficina de Libertad Lingüística" y no esta proposición de ley concreta.