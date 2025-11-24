El Govern distingue a 99 centros de Mallorca por su participación en el programa de centros ecoambientales

PALMA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural y la de Educación y Universidades han distinguido a 51 centros educativos de Mallorca con el galardón de Centro Ecoambiental y han reconocido a otros 48 con el certificado de Centro Ecoambiental.

La directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, y la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera, han presidido el acto de entrega, que se ha celebrado este lunes con motivo de la 21ª edición de este programa que se celebró durante el curso pasado y contó con la participación de 153 centros educativos de Baleares, 99 de ellos de Mallorca, 32 de Ibiza, 19 de Menorca y tres de Formentera.

El objetivo de esta iniciativa es impulsar la educación ambiental y la sostenibilidad en la vida de los centros educativos de la comunidad. Por ello, apoya a los centros para diseñar y aplicar planes de trabajo y proyectos ambientales integrados en sus currículos y planes de estudio, mediante un plan de acción anual que concreta los objetivos definidos al inicio del curso.

Este año, se ha reconocido a 75 centros en Baleares con el galardón de Centro Ecoambiental y a 78 centros con un certificado de participación. Estas cifras, destaca el Govern, demuestran el creciente compromiso de la comunidad educativa con la sostenibilidad y la protección del medio natural.

El galardón de centro ecoambiental es un reconocimiento público a los centros educativos que han alcanzado los objetivos fijados en su proyecto ambiental a lo largo de dos cursos escolares consecutivos. Los centros que no completan el ciclo para optar al galardón reciben el certificado de participación, que acredita su compromiso con la sostenibilidad durante el curso.

La entrega de galardones y certificados a los centros de Ibiza y Formentera tendrá lugar el 26 de noviembre, mientras que la de Menorca se celebró el pasado 10 de noviembre.