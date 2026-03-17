El Govern, distinguido por su proyecto de transparencia normativa - CAIB

PALMA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha sido reconocido con la distinción a la mejor buena práctica en transparencia por su proyecto de transparencia normativa, impulsada por el capítulo español de la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA).

La directora general de Comunicación y Gobierno Abierto, Helena Rubí, ha sido la encargada de recoger el premio en la segunda edición de las Distinciones Audaz.

Estos reconocimientos, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, tienen como objetivo dar a conocer y distinguir las mejores prácticas en materia de transparencia desarrolladas por las comunidades autónomas.

Se trata de una iniciativa académica y sin ánimo de lucro que no establece clasificaciones entre administraciones, sino que busca visibilizar el esfuerzo institucional por mejorar la transparencia pública.

En esta segunda edición, organizada en colaboración con la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y con el apoyo de la editorial Aranzadi La Ley, el jurado ha distinguido el proyecto del Govern por su contribución a "mejorar la claridad, la accesibilidad y la trazabilidad de la información relativa a la elaboración de normas".

Esta iniciativa se consolidó a lo largo del año pasado mediante la implantación de una nueva aplicación que permite publicar de forma estructurada la información sobre la normativa en tramitación y la huella normativa ya aprobada.

De este modo, la ciudadanía puede identificar de forma visual en qué fase del procedimiento se encuentra cada iniciativa y acceder a toda la documentación asociada, organizada según las distintas etapas del proceso.

Además, facilita conocer la trazabilidad completa del proceso normativo, consultar directamente los trámites de participación ciudadana, suscribirse para recibir avisos sobre nuevos procesos participativos, descargar información y consultar los datos abiertos asociados.

Este reconocimiento se suma a la distinción recibida por el Govern en la edición anterior de las Distinciones Audaz, en la que se destacó la información publicada en relación con la gestión de las solicitudes y reclamaciones de información pública.