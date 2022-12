El Govern duplicará la partida de ayudas para el desplazamiento de estudiantes en la UE

El Ejecutivo autoriza además la contratación del servicio de limpieza de 14 centros educativos de Mallorca

PALMA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado duplicar la partida de ayudas para el desplazamiento de estudiantes en la Unión Europea (UE).

Según ha informado la Conselleria de Fondos Europeos, Universidad y Cultura, el Consell de Govern ha autorizado este lunes a la Conselleria a hacer un gasto de 1.132.910 euros para la convocatoria de ayudas de desplazamiento para alumnos de Baleares, empadronados en la isla de Mallorca, que cursen estudios universitarios en la Unión Europea (UE-27) durante el año académico 2022-2023.

La cifra supone más del doble de la cantidad de la partida del curso anterior, que era de 527.800 euros. Esta convocatoria de subvenciones es uno de los 23 proyectos seleccionados en el marco del REB y en los que se incluyen actuaciones enfocadas principalmente a la mejora de la gestión del ciclo del agua, las energías renovables, la construcción de vivienda pública o el fomento de la investigación y la innovación.

El objetivo es mejorar la financiación de esta línea de ayudas y poder llegar a más estudiantes con subvenciones de importe superior para compensar estos sobrecostes derivados del hecho insular.

La línea de ayudas supone, por un lado, garantizar una prestación homogénea y eficaz del servicio público de la educación que permita corregir las desigualdades por motivos de insularidad y, por otro, favorecer la calidad, competencia y excelencia en el rendimiento académico de la comunidad universitaria balear.

De esta compensación económica para desplazamientos se pueden beneficiar, si cumplen unos requisitos académicos mínimos en cuanto a los créditos de los que deben haberse matriculado, los alumnos residentes en Mallorca que tengan que desplazarse fuera del isla para cursar estudios universitarios oficiales.

El otorgamiento de la ayuda queda condicionado a que los estudiantes no puedan cursarlos en su isla de residencia como alumnos de la UIB o de los centros adscritos, bien porque los estudios no se ofrecen o porque no han obtenido plaza.

Como en años anteriores, se prevén dotaciones presupuestarias específicas para que los consells insulares de Menorca, Ibiza y Formentera publiquen las convocatorias de ayudas correspondientes a los estudiantes con domicilio en dichas islas.

AUTORIZADA LA CONTRATACIÓN DE LIMPIEZA DE 14 CENTROS DE MALLORCA

Por otro lado, el Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Educación y Formación Profesional a la contratación del servicio de limpieza de 14 centros educativos de Mallorca del curso 2022-2023 por un valor estimado de 2.537.282,04 euros, con la posibilidad de prórroga por un máximo de dos años más.

Atendidas las respectivas memorias justificativas emitidas desde la Dirección General de Planificación, Ordenación y Centros, durante el curso escolar 2021-2022, el Govern cree necesario e inaplazable la contratación, a partir del curso 2022-2023, del servicio de limpieza en los centro IES Joan M. Thomàs, CIFP Francesc de Borja Moll, CEPA Camp Redó, Instituto de Educación a Distancia (Iedib), CEPA Son Canals, CEPA Sud, IES Llucmajor, IES Albuhaira, IES Emili Darder e iES Santanyí, en Mallorca; IES Cap de Llevant, IES Joan Ramis i Ramis y IES Biel Martí, en Menorca; y en el IES Santa Maria, en Ibiza.

Los más de 2,5 millones de euros se dispondrán en cuatro anualidades de 2022 a 2025.

El Acuerdo también autoriza, con carácter previo, a contratar, por un valor estimado de 4.611.421,90 euros, la posible prórroga por un plazo máximo de dos años de este contrato del servicio de limpieza de 11 centros educativos.