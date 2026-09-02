El Govern y Ecoembes firman un acuerdo que garantiza 29 millones para mejorar la gestión de los residuos de envases

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, en la firma del convenio con Ecoembes. - CAIB

PALMA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern y Ecoembes han firmado un nuevo convenio de colaboración con el que se destinarán 29 millones de euros a la mejora de la gestión de los residuos de envases en las Islas y a que se garantice una mayor financiación para las administraciones responsables de su recogida y tratamiento.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha destacado en un comunicado que los 29 millones de euros se invertirán en compensar los costes que asumen los ayuntamientos y consells por la gestión de estos residuos. La financiación cubre la recogida, transporte, selección y tratamiento de los residuos.

Este nuevo acuerdo establece un sistema de compensación económica adaptado a Baleares y a los costes asociados a la gestión de los residuos en el archipiélago.

El funcionamiento de esta colaboración permitirá que los ayuntamientos y consells reciban las compensaciones correspondientes en función de los residuos gestionados y de los servicios realizados.

Este convenio tiene efecto retroactivo desde el 1 de enero de 2024, lo que permite aplicar el nuevo marco económico a los servicios prestados desde la fecha.