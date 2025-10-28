Govern y editoriales baleares participan en la Plaça del Llibre de València

Archivo - Imagen de archivo de la Plaça del Llibre de València. - PLAÇA DEL LLIBRE - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) y editoriales del archipiélago participan hasta el domingo en la 13 edición de la Plaça del Llibre de València en el Jardín Botánico de la Universitat de València.

El IEB participa con un stand institucional, que será destinado a la venta de libros de esta institución y de las editoriales baleares que se seleccionaron para ir a la feria en una convocatoria abierta publicada, y que son Disset Edició, Documenta Balear, Dolmen Editorial, Espelma Edicions y Nova Editorial Moll, según ha recogido en un comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

La Plaça del Llibre es uno de los mayores escaparates de la literatura en catalán, con representación de autores y editoriales de todo el ámbito lingüístico, que se convierte en una celebración del trabajo diario de autores, libreros y editores, y una gran oportunidad de encuentro e intercambio con el gremio y los lectores.

Un año más, este acontecimiento presenta un programa de actividades que incluye actividades familiares, charlas, presentaciones de libros, mesas redondas y firmas de libros.

Este viernes (17.30 horas) tendrá lugar la presentación de 'Vent surant', de Francesca Sastre Munar, a cargo de la autora y Albert Dasí, en el Espai Alqueria.

A continuación, a las 18.00 horas, en el Espai Alqueria, tendrá lugar la presentación del libro 'Juicios políticos bajo la democracia militante española', de Daniel Escribano, a cargo del autor; Albert Noguera, constitucionalista y politólogo, y Javier Mira Benavent, profesor de derecho penal de la Universitat de València. Las dos actividades las organiza la editorial Documenta Balear.

Por otro lado, el día siguiente, el 1 de noviembre (12.00 horas) en el Espai Font se llevará a cabo la presentación de 'Flora i Fauna a les Balears i la Mediterrània', moderada por el editor Vicente García. Participan las autoras Cristina Bibiloni y Margalida Llabrés y organiza Dolmen Editorial.

A continuación (12.00 horas) tendrá lugar la 'Ocellada', organizada por el IEB, un homenaje a Josep M. Llompart, con la actuación poeticomusical a cargo de Víctor Leiva y Glòria Julià, en el Espai Alqueria.

A las 12.15 horas, en el Espai Umbracle, se hará el cuentacuentos de 'Fugissera', de Marina Bennasar y Marina Uguet (Premio Mallorca de Literatura Infantil 2024), a cargo de las autoras y organizado por Disset Edició.

Para acabar la mañana, a las 12.30 horas tendrá lugar la charla 'La novel·la gràfica com a instrument didàctic i d'ensenyança', moderada por el editor Vicente García y con la participación de los autores de cómic Tomeu Riera y Enric Pujadas, en el Espai Font.

Finalmente, la última actividad de la edición de este año organizada por el sector balear será el recital poético titulado 'Defensionari', de Llucia Palliser y 'La faula', de Guillermo de Torroella, a cargo de Llucia Palliser y Miquel Àngel Llauger. El recital está organizado por Nova Editorial Moll y tendrá lugar en el Espai Font.

"La participación de las editoriales baleares, un año más es una muestra más del compromiso de esta institución para ayudar a visibilizar y a apoyar al trabajo del sector editorial balear", ha afirmado el director del IEB, Llorenç Perelló.