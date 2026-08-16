El Govern ejecuta y licita este verano obras en centros educativos por valor de más de 85 millones de euros

Archivo - Varios padres llevan a sus hijos al colegio - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades está ejecutando y licitando un amplio conjunto de grandes actuaciones para mejorar las infraestructuras educativas que suman una inversión de más de 85 millones de euros.

Las obras incluyen la construcción de nuevos centros, ampliaciones, reformas integrales y actuaciones de mantenimiento que permitirán incrementar plazas educativas, modernizar equipamientos y mejorar las condiciones de aprendizaje del alumnado.

En Mallorca, la Conselleria ha destacado en una nota de prensa diversas actuaciones de gran envergadura que se encuentran actualmente en ejecución.

Entre ellas, la construcción del nuevo CEIP de Sa Pobla, con una inversión superior a los 7,5 millones de euros; el nuevo CEIP de Felanitx, con más de 6,7 millones de euros; y el nuevo IES Maioris, en Llucmajor, con una inversión cercana a los 9,9 millones de euros.

También avanzan las ampliaciones del IES Damià Huguet de Campos, que incorporará 12 nuevas aulas; del CEIP Pare Pou de Algaida; y del CEIP Els Molins de Andratx. Además, se encuentran en la fase final de ejecución las obras de ampliación del IES Sant Marçal de Marratxí y del IES Ses Estacions de Palma.

Paralelamente, este verano se llevan a cabo numerosas actuaciones de mejora en centros educativos de la isla, como reformas de cubiertas, baños, cocinas, instalaciones deportivas y medidas de accesibilidad.

En cuanto a las actuaciones en licitación, destacan la ampliación del IES Josep Font i Trias de Esporles, con una inversión de 2,6 millones de euros; la reforma del CEIP Mestre Guillem Galmés de Sant Llorenç des Cardassar, por un importe superior a los 2,4 millones de euros; y la reforma de la planta de educación infantil del CEIP Pere Rosselló de Alaró.

En Menorca, la principal actuación es la construcción del nuevo CIFP de Ciutadella, con una inversión de 3,8 millones de euros y que entrará en funcionamiento durante el curso escolar 2026-2027. También continúa la ejecución del nuevo CEIP Sa Fontassa, en Es Mercadal, con un presupuesto de 8,4 millones de euros.

Asimismo, siguen en marcha las obras de reforma del polideportivo del IES Maria Àngels Cardona de Ciutadella por valor de 1,9 millones de euros, una actuación que permitirá modernizar estas instalaciones deportivas y adecuarlas a las necesidades actuales del centro.

Por otro lado, en Eivissa la Conselleria continúa avanzando en proyectos estratégicos como la construcción del nuevo CEIP es Faralló de Santa Eulària des Riu, con una inversión superior a los 9,5 millones de euros, y la ampliación del CEIP Sant Carles, también en Santa Eulària, con una inversión de 4,3 millones de euros. Ambas actuaciones se encuentran en ejecución.

También continúan las obras del gimnasio del CEIP Can Misses, mientras que este verano se ejecutarán diversas mejoras puntuales en los centros educativos de la isla.

Entre las actuaciones en licitación destaca la ampliación del IES Quartó de Portmany, en Sant Antoni de Portmany, con una inversión de 2,8 millones de euros y el objetivo de aumentar la capacidad del centro.

Finalmente, en Formentera continúa la ejecución de la ampliación del IES Marc Ferrer, una actuación valorada en más de 2 millones de euros que permitirá ampliar los espacios educativos del centro. Las nuevas aulas estarán operativas al inicio del curso 2026-2027.

La Conselleria ha subrayado su apuesta por seguir mejorando las infraestructuras educativas en todas las Islas, con inversiones destinadas tanto a la construcción de nuevos equipamientos como a la modernización de los centros existentes.

Además de las actuaciones de gran envergadura, Educación también lleva a cabo durante el verano diversas intervenciones de mejora y mantenimiento en los centros educativos.

Estas actuaciones incluyen reformas de espacios, adecuación de instalaciones, mejoras de accesibilidad, renovación de equipamientos y trabajos de conservación con el objetivo de garantizar unas infraestructuras "seguras, modernas y adaptadas a las necesidades de la comunidad educativa".