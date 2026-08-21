El Govern elimina la lista de espera en servicios de atención psicológica por acoso escolar y violencia filioparental. - CAIB

PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha reducido a cero la lista de espera de los servicios de atención psicológica.

Durante 2025, según han explicado en un comunicado, estos servicios atendieron a un total de 581 personas, entre víctimas de violencia filioparental, de acoso escolar y de situación traumática grave (servicio de post-emergencias).

Del total de usuarios, 473 eran de Mallorca, 58 de Eivissa y 50 de Menorca. La eliminación de la lista de espera se debe a la entrada en funcionamiento, a lo largo de 2025, de nuevas licitaciones que mejoraron las anteriores. A día de hoy, y debido a la supresión de las listas de espera, estos servicios han atendido en 2026 a un total de 180 personas.

El servicio de prevención y tratamiento de la violencia filioparental cuenta con un presupuesto de 411.900 euro para 2025-2027 y contempla una ampliación de profesionales, 2.520 sesiones individuales y 30 grupales.

El año pasado, este servicio, que atiende a familias con menores con conductas de violencia parental, atendió a 189 personas y a 76 familias. De ellos, 146 usuarios son de Mallorca, 25 de Menorca y 18 de Ibiza. En lo que va de 2026 se han atendido a 22 usuarios y a sus respectivas familias.

En cuanto al servicio de apoyo psicológico post-emergencia, tiene un importe de 448.434 euros y atendió a 242 personas en 2025. De ellas, 203 usuarios son de Mallorca, 23 de Eivissa y 16 de Menorca. El contrato prevé un máximo de 6.180 sesiones individuales y 60 grupales. Este servicio está dirigido a personas y/o familias que, tras una situación traumática grave requieran de la intervención de un psicólogo. Este 2026, ha atendido a 72 familias.

El servicio de tratamiento psicológico para estudiantes que son víctimas de acoso y violencia escolar cuenta con un presupuesto de 234.650 euro para 2025-2027 y el año pasado atendió a 150 alumnos, 124 en Mallorca, 17 en Eivissa y 9 en Menorca. Este 2026 ha atendido a 86 alumnos y a sus familiares. Este servicio atiende los alumnos para facilitar la recuperación de los síntomas causados por el acoso escolar o el ciberacoso y les proporciona estrategias para prevenir futuras agresiones.

La directora general de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern, ha destacado que "la protección de la infancia y la adolescencia es una de las prioridades de este Govern, que sitúa a las personas más vulnerables en el centro de sus políticas, entre ellas a los menores que requieren de atención psicológica".

PROGRAMA ALTER

En el marco de la protección a la infancia y la adolescencia, un total de 339 alumnos pasaron este curso pasado por el programa Alter, 15 más que en el curso anterior. De ellos, 254 son de Mallorca, 47 de Eivissa, 35 de Menorca y 3 de Formentera.

Este proceso socioeducativo está dirigido a alumnos matriculados en la Educación Secundaria Obligatoria y que se encuentran en riesgo de abandono escolar. Una media del 90 % de los jóvenes culminan el proceso. "Todo ello refleja", ha dicho la directora general, "el éxito de un programa que ha atendido a más de 10.000 jóvenes desde su creación y que incrementado el número de alumnos de forma exponencial".

Isern ha destacado asimismo las actuaciones de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia (OBIA), como la renovación de la subvención a Fundación Anar por el servicio telefónico de atención a menores que sufren alguna situación de riesgo o las campañas contra el consumo de vapeadores y bebidas energéticas así como contra el abuso de las pantallas.