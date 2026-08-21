El Govern emite más de 1.000 cheques formación en Baleares en la convocatoria 2025-2027 por más de 300.000 euros

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PALMA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) ha emitido 1.077 cheques formación en la convocatoria 2025-2027, con un valor económico global de 306.700 euros, con el objetivo de mejorar la empleabilidad y dar respuesta a las necesidades del mercado laboral balear.

Durante este periodo ya se han impartido más de 60 cursos, que han permitido formar a 660 alumnos, según ha informado en un comunicado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

En cuando a la distribución por islas, se han desarrollado 41 actividades formativas en Mallorca, diez en Eivissa y diez en Menorca, en total 61.

Asimismo, 133 cheques formación se encuentran en manos de las entidades a punto para iniciar la formación de manera inminente, mientras que 72 cheques más, pese a haber sido ya concedidos, están pendientes de que los usuarios los presenten en los centros correspondientes.

El 'cheque formación' es una iniciativa que comenzó en septiembre de 2025 y que permite llevar a cabo acciones formativas, dirigidas a trabajadores desocupados y ocupados, y orientadas a sectores con demanda de perfiles específicos.

Esta primera edición se ha centrado especialmente en el mantenimiento y la construcción. El cheque subvenciona formación presencial en especialidades como la fontanería, la electricidad o la climatización.

Los cursos son totalmente gratuitos para los beneficiarios y los costes los asume el SOIB. En cuando al montante económico, esta convocatoria tiene una dotación presupuestaria de un millón de euros y cubre cursos de hasta cerca de mil euros.

SEGUNDA CONVOCATORIA

El Govern ha lanzado este verano la nueva convocatoria 'cheque formación 2026-2028', con una dotación de un millón de euros y que cubrirá cursos con un importe de hasta un máximo de unos 1.200 euros.

Esta nueva propuesta amplía un 71 por ciento su oferta formativa, la cual pasa de 208 a 356 especialidades. De este modo, se mantienen las formaciones en sectores auxiliares de la construcción y se incorporan nuevos ámbitos como el sociosanitario, el transporte o el autoempleo.

Las personas desocupadas, para solicitar el cheque, tienen que pedir cita y acudir a las oficinas del SOIB para formalizar la inscripción. En el caso de personas ocupadas, pueden inscribirse directamente en el programa mediante las entidades de formación adheridas.