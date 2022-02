El Govern entrega sus distintivos Emblemáticos Baleares a 25 comercios de Manacor

PALMA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, y el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, han reconocido este viernes el papel del comercio tradicional con la entrega de los distintivos de Emblemáticos Baleares a los 25 establecimientos de Manacor adheridos al proyecto de la Dirección General de Comercio y del Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears (IDI).

En una nota de prensa, la Conselleria ha indicado que el acto, que ha tenido lugar en el Conservatorio Municipal de Manacor, ha contado con la participación del director general de Comercio, Miquel Piñol; la directora gerente del IDI, Mariona Luis; la regidora de Economía, Hacienda y Promoción de Manacor, Maria Antònia Truyols; así como de los representantes de todos los comercios emblemáticos de Manacor.

Yllanes ha recordado que Manacor fue el municipio piloto de Mallorca para iniciar este programa. "Empezamos con cinco establecimientos y hoy ya tenemos 25, un ejemplo claro de que Emblemáticos Baleares es un proyecto vivo y que tiene que crecer con nuevos comercios, puesto que el objetivo es fomentar e impulsar la actividad comercial de proximidad y, más específicamente, la de los pequeños establecimientos comerciales de toda la vida, aquellos pequeños comercios con historia, las tiendas arraigadas a nuestros barrios y pueblos".

Así, el conseller ha afirmado que a pesar de que se reconoce a los comercios catalogados, el resto de tejido comercial de Manacor también se beneficia de esta iniciativa, puesto que los emblemáticos también funcionan como elemento tractor y reclamo para los visitantes de dentro y fuera de las Islas.

Finalmente, el vicepresidente ha agradecido a los representantes de los comercios la dedicación a sus negocios porque "la historia de un pueblo se puede explicar también a través de los comercios y, sobre todo, a través de las familias y las personas que trabajan en ellos".

El alcalde de Manacor ha declarado que "arraigar" en el pueblo también es "levantar cada mañana la barrera para ofrecer los mejores productos en el municipio de Manacor". "Arraigar en el pueblo es vuestro compromiso con los vecindarios, saber qué necesitamos, avanzaros a nuestras necesidades", ha añadido.

Por su parte, Maria Antònia Truyols ha apuntado que "los comercios emblemáticos han actuado como palanca dinamizadora del resto del comercio de Manacor".

Son los ayuntamientos quienes identifican a los comercios del municipio que cumplen los requisitos para ser emblemáticos, de acuerdo con el manual del IDI que establece las diferentes categorías.

Así, un comercio puede ser catalogado como arraigado (con un producto u oficio singular), con historia (con más de 75 años de vida) y con patrimonio (con elementos patrimoniales interiores y exteriores destacados, así como con valor inmaterial). Además, los establecimientos que cumplen estas tres categorías son denominados emblemáticos.

La plataforma a través de la cual se da a conocer el proyecto es la web www.emblematicsbalears.es, que crece a medida que se incorporan más municipios. Actualmente, hay quince municipios de Baleares con un total de 122 comercios catalogados.

Los comercios adheridos a Emblemáticos Baleares del municipio de Manacor son Aina Teco, Borcal, Ca ses Cusses, Can Llabrés, Cafés Samba, Calabruix, Can Fernando, Can Garanya, Can Rovelló, Casa Martí, Casa Salvadoras, Can Gaspar des Llums, Cerería Sa Bresca,

Comercial Almacenes Nicolau-Can Mio, Comercial Tejidos, Es Supermercat de Son Macià, Fay, Ferretería Fuster-Can Pep Xim, Ferretería Morey - Can Busco, Forn Can Monserrat, Forn Can Munar,

Forn de Can Terès, Majorica, Mercería Can na Verda y Passtisseria Can Roca.