El Govern entrega las llaves de la nueva promoción del Ibavi de diez viviendas públicas en Santa Margalida

Promoción de viviendas del Ibavi - CAIB

PALMA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha entregado este lunes las llaves de la nueva promoción del Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) de diez inmuebles públicos de protección pública en régimen de alquiler situada en Santa Margalida.

La promoción, situada en la calle Pere Estelrich Fuster, 22, consta de diez viviendas -una de ellas adaptada para personas con discapacidad- en un edificio de planta baja y dos plantas, y cuenta con diez plazas de aparcamiento. Se trata de diez viviendas de un dormitorio de entre 48,75 y 56,62 metros cuadrados de superficie útil, con zonas comunes e instalaciones, cuya superficie total construida es de 1.111,92 m2.

La promoción ha tenido un presupuesto de 1,9 millones de euros y la actuación ha contado con parte de la financiación a través de los fondos NextGeneration UE de la Unión Europea y de fondos de la aportación del Consell de Mallorca provenientes del plan estatal destinado a la promoción de viviendas de alquiler gestionado por el Gobierno central.

Los adjudicatarios son desde jóvenes menores de 35 años, a mayores de 65 años. Además, hay dos parejas y seis personas solas. El precio final del alquiler es de 457 euros de media, con rentas mensuales que oscilan entre los 215 euros, en los casos de mayor reducción de precio, y los 622 euros.

En todas las promociones del Ibavi, el alquiler se ajusta a los ingresos de los inquilinos, de forma que, en ningún caso, el pago del recibo del alquiler supondrá destinar más del 30% de los ingresos. Por este motivo, ya se ha aplicado una reducción en el recibo del alquiler a siete de los inquilinos de esta promoción.

Para poner en marcha esta promoción, se adjudicó la redacción del proyecto básico en 2020, y las obras se adjudicaron e iniciaron en 2023. Una vez finalizada la obra, el Ibavi ha obtenido la calificación de VPP de la promoción, y el resto de los trámites administrativos, para hacer efectiva la entrega de las viviendas.

Este lunes el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, José Luis Mateo, y el alcalde de Santa Margalida, Martí Àngel Torres, junto con el gerente del Ibavi, Roberto María Cayuela, entregaron las llaves.

Actualmente, el Govern, a través del Ibavi, tramita nuevas promociones para construir más de 1.200 viviendas públicas en Baleares, destinadas a ciudadanos residentes en las Islas con una residencia mínima de cinco años en la comunidad, y con preferencia para los residentes en el municipio.