El Govern espera empezar las obras de ampliación de la residencia de Huialfàs en el segundo semestre de 2027

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en la firma del protocolo para ampliar la residencia de Huialfàs. - EUROPA PRESS

PALMA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Consell de Mallorca han firmado un protocolo de colaboración para llevar a cabo las obras de ampliación de la residencia de Huialfàs en sa Pobla, que se prevé que puedan empezar en el segundo semestre de 2027.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, han formalizado el acuerdo este jueves, con el que se pretende aumentar el centro sociosanitario en un mínimo de 35 plazas.

Las nuevas instalaciones se han proyectado sobre el solar, con una superficie de casi 1.100 m2, de la parcela adyacente al lugar en el que está ubicada la residencia y se diseñarán en base a un concurso de ideas, que se abrirá próximamente.

Fernández ha explicado que se buscará la "participación activa" en esta ampliación para aplicar un "modelo centrado en las personas residentes" con una "atención personalizada".

Por su parte, Galmés ha indicado que el nuevo edificio seguirá el modelo de unidades de convivencia con espacios "familiares, confortables y adaptados a la realidad de estas personas", para que "se sientan como en su casa".