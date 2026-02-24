El Govern estudiará apoyar a los ayuntamientos costeros con material de socorrismo y balizamiento

Archivo - Socorristas en Sant Antoni. - AYUNTAMIENTO DE SANT ANTONI - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern estudiará la posibilidad de dotar de material de socorrismo y balizamiento a los ayuntamientos costeros que lo soliciten.

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, se ha comprometido a evaluar esta posibilidad en una comparecencia en el pleno para dar cuenta del cumplimiento de una proposición no de ley (PNL) relativa al servicio de socorristas y balizamiento.

La iniciativa, de Més per Mallorca, reclamaba al Govern que colaborara económicamente y con apoyo técnico con los ayuntamientos para garantizar la seguridad en las playas.

También pedía, entre otras medidas, la aprobación de un plan plurianual para aportar estos recursos, así como transferir a los ayuntamientos costeros los recursos suficientes para hacer frente a los gastos de socorrismo, salvamento y balizamiento de 2024.

La diputada de Més per Menorca, Joana Gomila, ha lamentado que "no ha llegado ni un euro" a ningún ayuntamiento para hacer frente a esta cuestión y ha reclamado al Govern el cumplimiento de la iniciativa que, ha remarcado, hace 20 meses que se aprobó.

Según ha explicado, los ayuntamientos de Menorca tienen dificultades para cumplir con las exigencias en materia de seguridad, ya que las playas son más pequeñas, lo que requiere más socorristas.

"Es un tema que hemos pedido siempre, todos los ayuntamientos sean del color que sean", ha subrayado Gomila, quien ha insistido en que garantizar la seguridad en las playas requiere el apoyo del Govern.

La consellera ha reconocido la dificultad de los ayuntamientos para cumplir las exigencias en materia de seguridad en las playas, aunque ha sostenido que ningún alcalde ni tampoco la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) le había trasladado estos problemas.

Igualmente, ha puesto el foco en la falta estructural de socorristas que el Govern prevé paliar con un decreto, que actualmente está en fase de consulta pública previa, para actualizar y ordenar el sistema de formación y acreditación.

Por otro lado, ha destacado que Emergencias ha hecho un plan de inspecciones que introduce un criterio homogéneo para evitar la discrecionalidad en la aplicación de la normativa de playas y que el Govern ha reforzado la seguridad.