El Govern exige una financiación "suficiente" y "justa" del sistema de atención a la dependencia

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, antes de participar en la Comisión General de las Comunidades Autónomas en el Senado. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha participado hoy en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, en la que ha defendido la necesidad de garantizar una financiación "suficiente y justa" del sistema de atención a la dependencia para "dar respuesta a las personas y familias que lo necesitan".

Durante su intervención, Fernández ha señalado que al hablar de financiación, se trata de personas que "esperan una respuesta de la Administración" y ha subrayado que es una "responsabilidad compartida" entre el Estado y las comunidades autónomas "garantizar esa atención en condiciones de igualdad".

En una nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha explicado que la consellera ha advertido que la reforma de la Ley de Dependencia planteada por el Gobierno central "pone en riesgo la sostenibilidad del sistema".

En ese sentido, ha considerado que la nueva normativa "crea nuevos derechos que no van acompañados de la financiación necesaria para hacerlos efectivos", por lo que esta situación puede generar "falsas expectativas en la población más vulnerable".

Fernández ha advertido de la infrafinanciación que sufre Baleares en materia de dependencia. Según los últimos datos del Imserso, el Estado financia de media un 26,96% del sistema en España, mientras que en Baleares esta aportación se sitúa en un 19,35%, lo que convierte a las islas en la comunidad autónoma "peor financiada".

A esta situación habría que sumar las "particularidades del territorio", como serían la insularidad, la sobrepoblación o el elevado coste de la vida, que "encarecen de forma significativa la prestación de los servicios".

La consellera ha puesto como ejemplo que el precio de una plaza residencial en Ibiza es "el más alto de toda España" y ha recordado que en los últimos años "se han tenido que actualizar los costes de los servicios concertados en torno a un 15%".

Pese a este contexto, Fernández ha destacado el esfuerzo realizado por el Govern durante la legislatura, con un incremento del 20 % del presupuesto en dependencia y un aumento del 30 % en las prestaciones. Además, ha recordado la puesta en marcha del plan de choque para reducir las listas de espera, el refuerzo de personal, la mejora de salarios y la creación de nuevas figuras como el asistente personal o los recursos de vivienda supervisada.

Asimismo, ha subrayado las medidas adoptadas para mejorar la atención a menores con dependencia, al ampliar los servicios de atención temprana hasta los 16 años.

Finalmente, la consellera ha reclamado al Gobierno central que "asuma su responsabilidad" y "cumpla con lo establecido" en la Ley de Dependencia, para garantizar la financiación del 50% del coste del sistema. "Baleares no quiere ser más que nadie pero tampoco menos. Quiere lo que le corresponde para poder atender con dignidad a las personas dependientes de las islas", ha concluido.

La participación de la consellera ha tenido lugar en el marco de la sesión celebrada este martes en el Senado, en la que se ha debatido, entre otros asuntos, una moción para garantizar la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.