El Govern firmará convenio con el Consell por fondos europeos para residencias y plazas de menores de forma "inminente"

PALMA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern balear, Antoni Costa, ha asegurado este martes, en el pleno del Parlament, que la firma de la modificación del convenio con el Consell de Mallorca por fondos europeos del mecanismo de recuperación y resiliencia (MRR) para reformas de residencias y creación de plazas para menores en situación de desprotección es "inminente".

Costa ha comparecido, a instancias del PSIB-PSOE, para dar explicaciones sobre una resolución, aprobada el pasado 6 de febrero, en la en la Comisión de Hacienda y Presupuestos, según la que "el Parlament insta al Govern y al Consell de Mallorca a que el convenio entre gobierno e IMAS se actualice para poder hacer servir los fondos europeos para los centros de menores y residencias para gente mayor dentro de los nuevos plazos conseguidos por el Gobierno de España en la adenda al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia".

El conseller ha asegurado que "no estaría hablando de esto si los fondos hubieran estado movilizados y ejecutados en los plazos que tocaban" porque, como ha recordado, "una adenda se consigue cuando no se moviliza el dinero en tiempo y forma".

En este sentido, Costa ha hecho un repaso a como han transcurrido los hechos, detallando que "el 11 de septiembre de 2021 se firma la resolución del convenio para recepción de fondos europeos entre el Ministerio y la comunidad autónoma, que se habían de justificar inicialmente antes del 31 de diciembre de 2023".

"La Resolución se publica dos semanas después de la firma y el PSIB-PSOE, que ahora está tan preocupado, no lo estuvo tanto cuando la Conselleria de Asuntos Sociales y Deportes, que gestionaba MÉS, y el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), donde los socialistas del Consell de Mallorca hacía lo propio, tardaron hasta unos nueve meses en firmar un convenio de colaboración", ha continuado.

Además, "el 30 de marzo de 2023, antes de las elecciones, se celebró una reunión de la comisión de seguimiento del Govern y del Consell para analizar el estado de ejecución de estos fondos", con dos licitaciones desiertas para La Bonanova, el proyecto de la Llar d'Ancians se estaba aún redactando y de proyectos de infancia tampoco nada". De modo que, por aquel entonces había "un cero por ciento de ejecución a excepción de en el proyecto de la residencia Miquel Mir, donde se habían ejecutado el 60 por ciento de los fondos".

"El Ministerio al ver esto pide una adenda, que la Unión Europea aprueba el 10 de octubre del pasado año 2023, permitiendo alargar la ejecución de estos fondos del mecanismo de recuperación y resiliencia un triennio más, es decir, hasta 2026". "A partir de aquí el Ministerio tiene que firmar un acuerdo con la comunidad autónoma", lo cual, ha lamentado, "se alargó ocho meses, hasta julio de 2024". "La adenda se ha publicado en el BOE el 7 de septiembre de este año".

Por tanto, ha aclarado Costa, "nos hubiera gustado poder renovar con anterioridad el convenio con el IMAS" pero, ha lamentado, "los gobiernos de Pedro Sánchez y de Francina Armengol han dejado perder tres años". Y es que, "como es obvio", ha destacado, "no se podía modificar el convenio con el IMAS porque exigía previamente la modificación del convenio entre Ministerio y comunidad".

En todo caso, el conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha avanzado que "el IMAS ya ha enviado al Govern la relación de proyectos que se quieren actualizar y financiar" y, "en los próximos días, de manera inminente", ha precisado, se firmará esta modificación para pasar del humo a la realidad".

Pese a las explicaciones del conseller, el diputado socialista Carles Bona ha considerado "incomprensible y gravísima la pérdida de fondos europeos por parte de este Govern" que, en su opinión, "habrían supuesto importantes mejora sociales" que "se diluyen bajo su gestión por pura incapacidad y falta de voluntad para impulsar proyectos públicos esenciales", como "las reformas de residencias y la creación de plazas para menores en situación de desprotección".

En esta línea, Bona ha lamentado la "descoordinación total y flagrante entre administraciones", en concreto entre Govern y Consell, ha precisado, acusándoles de "abandono de las personas más vulnerables" por "haber cedido a la presión de Vox, que ha usado a menores migrantes como arma política para atacar derechos sociales".

"La pérdida de estos fondos europeos, no es casual si no que responde a la lógica clara de desmantelar servicios públicos que podrían ayudar a estos menores, para alimentar una narrativa xenófoba", ha reprochado el diputado socialista. "No pueden pedir recursos al Gobierno de España y a la Unión Europea y, a la vez, renunciar a los que se les envían, como hacen precisamente con los que se ha invertido en materia de migración", ha concluido.

El conseller por su parte ha lamentado que el PSIB-PSOE "no sea capaz de un mínimo de autocrítica en la gestión de los fondos europeos", mientras "llevan semanas intentando extender que este Govern no es un buen gestor" cuando, según ha detallado, en materia de fondos MRR "en un año --del 30 de junio de 2023 al 30 de junio de 2024-- se han movilizado 206 millones de euros y ejecutado 222 millones de euros, pasando de un 66 por ciento de movilización a al 80 por ciento, y del 34 por ciento de ejecución al 52 por ciento".

Más en detalle, en lo relativo al área de servicios sociales, Costa ha apuntado que "se han movilizado 56,82 millones de euros de los 67,87 que hay asignados, un 87,3 por ciento, y se han ejecutado 56,22 millones, 21 millones más que en 2023, llegando así al 82,8 por ciento de ejecución". "De hecho es de las áreas que tiene una mayor ejecución de MRR". Así, ha concluido, "No se dejará perder ni un fondo de financiación" pero, ha precisado, "han de ser ejecutables".