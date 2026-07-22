Govern y Formentera impulsan la construcción de 40 viviendas para personal docente desplazado

Antoni Vera y Óscar Portas - CAIB

FORMENTERA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, han firmado un protocolo general de actuaciones para impulsar un proyecto de construcción de unas 40 viviendas destinadas al personal docente desplazado a la isla.

El objetivo es facilitar la cobertura de plazas educativas, favorecer la estabilidad de las plantillas y garantizar la calidad del servicio público educativo, según han informado este miércoles.

El protocolo establece un marco de colaboración para coordinar y planificar las actuaciones técnicas, jurídicas, urbanísticas, patrimoniales y administrativas necesarias para hacer posible el proyecto. Esta iniciativa pretende dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda en Formentera derivadas de la limitada oferta residencial y del incremento de los precios inmobiliarios, factores que dificultan la llegada y permanencia del profesorado en la isla.

El presidente del Consell ha explicado que este protocolo permitirá avanzar hacia la estabilización de las plantillas docentes mediante la construcción de viviendas específicamente destinadas al sistema educativo público de la isla. En este sentido, ha anunciado que el Consell cederá unos terrenos situados en Es Pujols donde se podrán construir unas cuarenta viviendas en régimen de alquiler.

Por su parte, el conseller del ramo, Antoni Vera, ha destacado que la iniciativa contribuirá a paliar las dificultades de cobertura de plazas docentes derivadas de la triple insularidad de Formentera.

Asimismo, ha recordado que la Conselleria ya declaró todas las plazas docentes de la isla como puestos de muy difícil cobertura y que los profesionales destinados en Formentera perciben actualmente un complemento específico de 400 euros mensuales.

A pesar de estas medidas, el conseller ha subrayado la necesidad de aportar soluciones estructurales a la problemática de la vivienda. En este sentido, ha explicado que el protocolo fija la línea de trabajo conjunta de ambas instituciones y ha avanzado que próximamente se firmará un convenio que recogerá la cesión del solar y el compromiso de la Conselleria de financiar el proyecto y la ejecución de las obras de construcción de las cerca de 40 viviendas previstas.

De acuerdo con el protocolo, ambas administraciones estudiarán las necesidades actuales y futuras de alojamiento, identificarán posibles emplazamientos y analizarán diferentes alternativas de financiación. Para realizar el seguimiento de los trabajos, se creará una comisión técnica de coordinación que dispondrá de un plazo máximo de 12 meses para elaborar una memoria técnica con el diagnóstico de necesidades y una propuesta de actuación.

ADJUDICACIÓN DE PLAZAS

Vera también ha recordado los datos del primer trámite de adjudicación a funcionarios interinos para el curso 2026-2027. Por islas, en Mallorca se han adjudicado 1.479 de las 1.557 plazas ofertadas, mientras que en Menorca se han adjudicado 183 de 204.

En Eivissa se han cubierto 503 de las 581 plazas ofertadas y en Formentera, 63 de las 75 disponibles.

Vera ha indicado que ahora está en marcha el trámite urgente para adjudicar las plazas que han quedado vacantes y que el miércoles 29 de julio se llevará a cabo el primer trámite de sustituciones con el objetivo de que todas las plantillas de los centros educativos públicos puedan iniciar el curso escolar con la máxima estabilidad posible.