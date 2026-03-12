El Govern hará una previsión de visibilidad en abril para saber en qué lugares se verá de forma total el eclipse solar

Reunión de la Comisión para la Gestión del Eclipse Solar Total del 12 de agosto de 2026 - CAIB

PALMA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern llevará a cabo un ejercicio de previsión de visibilidad para aproximar los lugares donde el eclipse solar de agosto tendrá una visibilidad total o parcial, para determinar las zonas de observación oficial (ZOO).

Este ejercicio se hará los días 28 y 30 de abril, cuando se prevé que las condiciones y visibilidad sean similares a las que tendrán lugar el día 12 de agosto.

Es una de las iniciativas presentadas este jueves en la reunión de la Comisión para la Gestión del Eclipse Solar Total del 12 de agosto de 2026, en la que se ha continuado avanzando en la coordinación entre administraciones y en las actuaciones de preparación de este acontecimiento.

Durante la reunión, según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, los grupos de trabajo han presentado nuevas acciones en materia de información ciudadana, seguridad, divulgación científica y educación, con el objetivo de garantizar una gestión coordinada y segura ante la previsión de que el eclipse genere una elevada expectación.

En relación con el ejercicio de previsión de visibilidad, han explicado que la información obtenida permitirá completar el mapeo definitivo de Baleares desde el punto de vista científico y territorial, en el que ya están trabajando el grupo de movilidad, prevención, protección civil y gestión de riesgos medioambientales, junto con el grupo de divulgación científica y el Instituto Cartográfico.

Este trabajo servirá de base para definir el protocolo específico de actuación Eclipbal, integrado dentro del Plan Territorial de Protección Civil Baleares (Platerbal), que se activará durante el eclipse.

A partir de este mapeo, la Dirección General de Emergencias e Interior podrá coordinar con la Dirección General de Movilidad, la de Tráfico (DGT) y los consells insulars la planificación de accesos y la gestión de carreteras para prevenir aglomeraciones y garantizar la seguridad.

Igualmente, la Dirección General de Salud Pública impulsa una campaña informativa con recomendaciones para observar el eclipse con seguridad. Estará disponible en catalán, castellano, inglés, alemán y francés.

Estas recomendaciones recuerdan, entre otros aspectos, la necesidad de utilizar gafas homologadas específicas para eclipses --las que cumplen la norma ISO 12312-2:2015-- y alertan sobre los riesgos de observar el sol sin protección adecuada.

En este sentido, la Dirección General de Empresa, con la colaboración de la Asociación de Federaciones Empresariales del Comercio de Baleares (Afedeco), ha trasladado al sector comercial las recomendaciones para la venta de productos destinados a la observación segura del eclipse.

Entre estas indicaciones se recuerda que las gafas y filtros solares deben cumplir la normativa internacional que garantiza la protección ocular necesaria para observar el sol sin provocar daños en la retina, y se advierte de los riesgos asociados a la comercialización de productos no homologados.

También se alerta sobre errores habituales en la observación de eclipses, como mirar al sol con gafas de sol convencionales, utilizar filtros no homologados u observarlo directamente con telescopios o prismáticos sin filtros solares adecuados.

Además, Salud Pública trabaja en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (Cofib) para evaluar distintos proveedores con el objetivo de disponer de productos que cumplan con la normativa vigente y asegurar su suministro.

En paralelo, el Govern trabaja en la creación de una página web específica sobre el eclipse solar de 2026 (eclipsisegur.caib.es), que se iré actualizando y que centralizará toda la información oficial sobre este acontecimiento, incluyendo recomendaciones de seguridad, materiales divulgativos y avisos institucionales.

En el ámbito educativo y de divulgación científica, la Dirección General de Universidades, Investigación y Enseñanzas Artísticas Superiores ha iniciado el diseño de un curso de formación para el profesorado con el objetivo de acercar el fenómeno del eclipse al alumnado.

El curso, de ocho horas y en modalidad en línea, se ofrecerá previsiblemente a finales del mes de mayo y estará abierto a docentes de educación primaria, secundaria y bachillerato. El objetivo, han explicado, es proporcionar al profesorado herramientas para explicar la dimensión científica de los eclipses y su contexto histórico.

Para definir el contenido del curso se ha creado un subgrupo de trabajo con representantes de diversas asociaciones astronómicas, el Servicio de Formación Permanente del Profesorado y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Paralelamente, se están elaborando breves vídeos de divulgación científica adaptados a los distintos niveles educativos, que se difundirán en los centros educativos y se publicarán en las redes sociales de la Conselleria de Educación y Universidades.

El contenido de los vídeos se trabaja en coordinación con asociaciones astronómicas, el Servicio de Planificación de la Investigación y la UIB.

La reunión de este jueves forma parte del proceso de preparación impulsado por el Govern para garantizar una gestión coordinada, segura y basada en el conocimiento científico ante el eclipse solar total que podrá observarse en las Islas el próximo 12 de agosto.

Para realizar esta labor, la Comisión se organiza en diversos grupos de trabajo centrados en movilidad, prevención, protección civil y riesgos medioambientales; salud pública; comunicación y turismo, y divulgación científica, que analizan los distintos ámbitos implicados en la gestión de este evento.

Estos grupos permiten coordinar la actuación de las diferentes administraciones y organismos implicados con el objetivo de anticipar posibles escenarios, garantizar la seguridad de la ciudadanía y facilitar el acceso a información rigurosa sobre este fenómeno astronómico.