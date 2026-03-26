El Govern imparte charlas sobre el funcionamiento de la UE en centros educativos de Marratxí, Andratx y Alcúdia

Archivo - Bandera de la UE frente a la sede de la Comisión Europea. - COMISIÓN EUROPEA - Archivo

PALMA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ofrecido esta semana una serie de conferencias sobre el funcionamiento de la UE y las oportunidades que ofrece a los más jóvenes en varios centros educativos de Marratxí, Andratx y Alcúdia.

Las charlas las han impartido técnicos de la Fundación Baleares Europa (FIBE), en distintas sesiones en el IES Marratxí, el CC Ramon Llull de Andratx y el CEIP Norai de Alcúdia, según ha explicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado.

Durante estas actividades, se han abordado contenidos como la historia de la Unión Europea, sus instituciones, el funcionamiento del euro y otros aspectos clave para entender el papel de la UE en el día a día de la ciudadanía. En el caso del alumnado de bachillerato, también se han puesto en valor las oportunidades de formación e inserción laboral en el ámbito europeo.

Las charlas de la FIBE han supuesto una "oportunidad valiosa" para que el alumnado de Baleares conozca de primera mano el funcionamiento de la Unión Europea.

"Esta iniciativa contribuye a preparar a los estudiantes para que participen activamente en su futuro profesional y personal, al aprovechar las oportunidades que ofrece el ámbito europeo", han subrayado.