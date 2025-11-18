El Govern impulsa el despliegue en todo Baleares del modelo Barnahus de lucha contra la violencia sexual infantil

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha anunciado el inicio del despliegue en todo el archipiélago del modelo Barnahus, un sistema de atención integral y coordinada que evita la revictimización y sitúa el bienestar del menor víctima de violencia sexual en el centro.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha subrayado que la protección de la infancia es una obligación institucional y moral.

"El modelo Barnahus nos permite transformar el sistema de atención a las víctimas y garantizar que ningún niño o niña vuelva a ser revictimizado", ha indicado coincidiendo con el Día Mundial para prevenir la explotación, los abusos y las violencias sexuales contra la infancia.

El modelo Barnahus, impulsado en Islandia y a día de hoy referente del Consejo de Europa, centraliza en un único espacio todas las intervenciones necesarias: atención psicológica y médica, entrevista forense única, coordinación judicial y apoyo social especializado. Esta metodología reduce el estrés emocional, evita declaraciones repetidas y refuerza la calidad de la prueba judicial.

PRIMEROS PASOS EN BALEARES

El Govern ya ha activado los primeros pasos para implantar progresivamente el modelo Barnahus en todo el archipiélago. Se ha iniciado un trabajo coordinado con los consells insulares para definir los protocolos y los circuitos de actuación, y este viernes se llevará al Consell de Govern el documento que dará impulso a este proyecto.

Asimismo, este miércoles se constituirá el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, que incorporará un grupo de trabajo específico para la implantación de la Estrategia Barnahus, que planificará y supervisará el despliegue del modelo a todo el territorio.

UNA RESPUESTA INTEGRAL PARA PROTEGER A LA INFANCIA

El modelo Barnahus reforzará la detección precoz, evitará la repetición de entrevistas, reducirá los tiempos de respuesta y garantizará una atención terapéutica inmediata y coordinada. Representa un cambio estructural en la forma de proteger a los menores víctimas de violencia sexual y de asegurar su recuperación y bienestar.

"La infancia no puede esperar. Activamos todos los mecanismos necesarios para que los niños y niñas estén protegidos y reciban una atención rigurosa, segura y adaptada a su bienestar", ha concluido Fernández.