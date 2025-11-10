El Govern impulsa la FP en Hostelería en la Playa de Palma con un nuevo convenio de colaboración

El conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el director de Allsun Hotels, Uwe Prein, firman el acuerdo mediante el cual se habilitan 25 plazas para los estudiantes del CEPA s'Arenal - CAIB

El Govern balear impulsa la Formación Profesional en Hostelería en la Playa de Palma con un nuevo convenio de colaboración, firmado este lunes por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el director de Allsun Hotels, Uwe Prein, mediante el cual se habilitan 25 plazas para los estudiantes del CEPA s'Arenal.

En nota de prensa, la Conselleria de Educación y Universidades ha informado que el conseller Antoni Vera y el director de Allsun Hotels, Uwe Prein, han firmado esta jornada un convenio de colaboración que permitirá impartir formación profesional de la familia de Hostelería y Turismo en las instalaciones del Allsun Hotel Cristóbal Colón, situado en la Playa de Palma.

Este acuerdo representa un paso estratégico para acercar la formación profesional al tejido productivo local, facilitando que el alumnado del CEPA s'Arenal pueda formarse en un entorno real de aprendizaje, con cocinas, comedores y salas de formación completamente equipadas. Con el convenio se habilitan un total de 25 plazas para los alumnos del centro que se beneficiarán directamente de esta iniciativa.

El convenio, vigente hasta el 31 de agosto de 2029, prevé que los estudiantes del ciclo formativo de Técnico en Cocina y Gastronomía puedan realizar parte de su formación en el hotel, en horario lectivo y con la supervisión del profesorado del centro. Alltours cede gratuitamente los espacios y se compromete a mantenerlos en condiciones óptimas, asumiendo también las tareas de limpieza y mantenimiento.

Esta colaboración favorece los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, especialmente en materia de educación de calidad y empleo digno, y refuerza el compromiso del Govern con una formación profesional adaptada a las necesidades del sector turístico.

Además, este acuerdo permitirá mejorar la calidad de la formación y facilitar la inserción laboral de los estudiantes.