El Govern impulsa nuevas acciones para la prevención del suicidio en mayores de 65 años

El 061 cifra en 90 los suicidios en 2024, lo que supone una muerte cada cuatro días

PALMA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Mental pondrá en marcha un nuevo proyecto de prevención del suicidio en personas mayores de 65 años mediante talleres grupales de gestión emocional, redes de apoyo y acompañamiento psicoeducativo.

El objetivo, según ha señalado la Conselleria de Salud en nota de prensa, es fomentar habilidades emocionales y detectar precozmente el malestar emocional y los signos de riesgo suicida en esta población.

Este proyecto se enmarca en las diferentes iniciativas que impulsa la Dirección General de prevención del suicidio destinados a colectivos vulnerables en el marco del Plan de Prevención del Suicidio de Baleares 2022-2026 y, además, se alinean con el plan estatal en este sentido.

Desde Salud Mental han apuntado que las personas mayores constituyen un colectivo con un elevado riesgo de aislamiento, pérdida del sentimiento vital y sufrimiento emocional sostenido, especialmente en etapas de duelo y deterioro funcional.

Así, este proyecto, que se concretará en los próximos meses, busca reforzar el bienestar emocional, fomentar la participación activa y prevenir el riesgo suicida desde un enfoque grupal, comunitario y preventivo.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 2023 se cerró con 87 suicidios, 25 de los cuales fueron en mayores de 65 años.

UNA MUERTE CADA CUATRO DÍAS

Durante 2024 se habrían registrado 90 defunciones por suicidio (22 mujeres y 68 hombres), lo que supone una muerte por esta causa cada cuatro días, con una media de edad de 48,1 años. El 061 gestionó en 2024 3.359 tentativas de suicidio, 1426 entre hombres (42,4%) y 1933 de mujeres (57,5%).

Por franjas de edad, el servicio de emergencias médicas atendió cuatro tentativas de suicidio de menores de diez años (dos niñas y dos niños); 463 de jóvenes de entre 11 y 20 años (315 mujeres y 148 hombres); 1.275 de personas de entre 21 y 40 años (742 mujeres y 533 hombres); 1.218 asistencias a personas de entre 41 y 60 años (669 mujeres y 549 hombres); 357 tentativas de ciudadanos de entre 61 y 80 años (181 hombres y 176 mujeres) y 45 por parte de mayores de 80 años (23 mujeres y 22 hombres).

PREVENCIÓN ENTRE EL ALUMNADO DE LA UIB Y DE SECUNDARIA

Otra de las actuaciones previstas es junto con la Universidad de las Illes Balears (UIB) promover la sensibilización y capacitación de la comunidad universitaria en la prevención y gestión de la conducta suicida, mediante intervenciones formativas y recursos audiovisuales accesibles.

Según ha destacado la Conselleria, al menos el 80% de los participantes en acciones formativas mejora su nivel de conocimiento y autopercepción de capacidad de actuación ante conductas suicidas.

Entre el alumnado de los centros de secundaria, han recordado que la Conselleria de Educación y Universidades implantó por primera vez durante el curso 2024-2025 los psicólogos educativos que, han asegurado, supone un cambio estructural en el acompañamiento emocional del alumnado.

Este curso 2025-2026 habrá un total de 79 psicólogos educativos, 43 en los centros públicos y 36 en los centros concertados. Durante el curso pasado, estos profesionales atendieron a 5.700 personas entre alumnado, docentes y familias, mediante intervenciones individuales y grupales.

PREVENCIÓN DEL SUICIDIO POR ENFERMEDAD GRAVE

Entre otros proyectos, Salud Mental ha destacado el de prevención del suicidio por enfermedad grave que proporciona atención psicológica especializada, individual y grupal. Se trata de ofrecer contención emocional, intervención en crisis, seguimiento terapéutico y trabajo grupal de apoyo.

Las personas acudirán derivadas desde Atención Primaria, especializada y servicios sociales y, por parte de la Dirección General de Salud Mental, se coordinará la red de atención intensiva.

Por otro lado, han hecho hincapié en la revisión y actualización del plan autonómico de prevención del suicidio para fortalecer la vigilancia epidemiológica, coordinación institucional y acciones preventivas, en línea con el Plan de Prevención del Suicidio nacional.

FORMACIÓN PROFESIONALES SANITARIOS, DE SERVICIOS SOCIALES Y POLICÍAS

La Dirección General de Salud Mental también promueve anualmente formación específica en materia de prevención, actuación y gestión de la conducta suicida a profesionales de diferentes ámbitos, como sanitarios, servicios sociales, así como en la formación de los futuros policiales locales.

En este último caso, el objetivo es que tengan los conocimientos y herramientas necesarios para poder intervenir en el caso de tentativas de suicidio. Anualmente, más de un millar de profesionales reciben este tipo de formación.

La Conselleria de Salud también ha destacado el refuerzo de los servicios asistenciales específicos que disponen todos los hospitales públicos para tratar esta problemática. En concreto, se ha creado un equipo multiprofesional de coordinación y gestión de casos.

Este equipo, formado por cuatro especialistas, apoya a los profesionales de cualquier ámbito, público o privado, para el primer abordaje de un caso y les proporciona los apoyos y pautas de actuación necesarios ante las diferentes situaciones en las que existen ideaciones, conductas suicidas o casos de soledad no deseada.

Asimismo, esta unidad actúa de enlace de los psicólogos educativos existentes en los centros de la red pública de educación secundaria con los servicios de salud mental infantojuvenil.

DÍA MUNDIAL PREVENCIÓN DEL SUICIDIO

Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Salud Mental ha organizado una conferencia a cargo de la psiquiatra, psicoterapeuta y experta en salud mental infantojuvenil María Velasco, que tratará la 'Protección ante las tentativas de suicidio en la población infantojuvenil'.

Tendrá lugar a las 18.00 horas de este miércoles en el Aljub de Es Baluard Museo de Arte Contemporáneo de Palma y se transmitirá también por streaming.

Asimismo, coorganiza con el Colegio Oficial de Enfermería de Baleares y el Ayuntamiento de Binissalem, la VII Carrera y Marcha de Baleares para la prevención del suicidio, que tendrá lugar el sábado 13 de septiembre a partir de las 18.00 horas.