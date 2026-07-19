El Govern inicia una campaña de sensibilización para proteger a las pardelas baleares en sus primeros vuelos

Imagen de un ejemplar de pardela balear. - CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y MEDIO NATURAL

PALMA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural impulsa una campaña de sensibilización y hace un llamamiento a la ciudadanía para que colabore en la protección de la pardela balear --'Puffinus mauretanicus'-- durante el periodo de los primeros vuelos de los ejemplares jóvenes.

Durante estas semanas, los pollos abandonan los nidos situados en islotes y acantilados para iniciar su primer vuelo hacia el mar, una etapa especialmente crítica para la supervivencia de esta especie endémica de Baleares, según ha explicado la Conselleria en un comunicado.

En ese momento, algunos ejemplares se sienten atraídos por las luces artificiales de la costa, se desorientan y acaban cayendo en calles, carreteras u otras zonas urbanas, donde quedan expuestos a atropellos, colisiones o a la acción de depredadores, principalmente gatos.

En este sentido, la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, ha destacado que la conservación de la pardela balear es "una responsabilidad compartida".

"La implicación de la población durante estas semanas es esencial para reducir una de las causas de mortalidad de los ejemplares jóvenes y avanzar en la recuperación de una especie que forma parte del patrimonio natural exclusivo de Baleares. Cada aviso recibido permite actuar con rapidez y aumentar las posibilidades de que estos animales puedan regresar al medio natural", ha recalcado.

Por este motivo, la Conselleria y la asociación Iniciativa de Investigación de la Biodiversidad de las Illes (IRBI) han solicitado la implicación de la ciudadanía para incrementar las posibilidades de supervivencia de estos ejemplares.

En caso de localizar una pardela balear en la calle, se recomienda llamar inmediatamente al servicio de emergencias 112 o al Consorcio para la Recuperación de la Fauna de Baleares (Cofib), para informar de su ubicación y de su estado.

Si el animal se encuentra en una zona de peligro, se recomienda recogerlo con mucho cuidado, utilizando una toalla o un paño para evitar hacerle daño, y colocarlo dentro de una caja de cartón ventilada con pequeños orificios hasta que los técnicos puedan recogerlo.

En caso de encontrar un ejemplar muerto, también es importante comunicar el hallazgo, ya que esta información contribuye a identificar las zonas con mayor incidencia y a mejorar las medidas de conservación de la especie.

Las luces artificiales constituyen una de las principales causas de mortalidad de las aves marinas en todo el mundo. En Baleares, este fenómeno también afecta a otras especies protegidas, como el paíño europeo --'Hydrobates pelagicus'--, que realiza sus primeros vuelos entre los meses de agosto y septiembre, y la pardela cenicienta --'Calonectris diomedea'--, que lo hace entre los meses de octubre y noviembre.

La campaña se enmarca en las actuaciones que impulsa la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural para reforzar la conservación de la biodiversidad y de las especies protegidas de Baleares. El Govern subraya que la colaboración entre las administraciones, las entidades científicas y de conservación y toda la población es fundamental para preservar el patrimonio natural.

La pardela balear es una especie exclusiva del Mediterráneo occidental y tiene en Baleares prácticamente toda su población reproductora mundial. Está catalogada en peligro crítico de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y está considerada el ave marina más amenazada de Europa.