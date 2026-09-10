El Govern inicia el trámite de información pública para la conservación de las zonas marinas someras de Baleares

Un barco en una zona marina somera de Baleares. - CAIB

PALMA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha iniciado el trámite de información pública del proyecto de orden que aprobará el plan para conversar las zonas marinas someras de las Islas con el objetivo de disponer de un instrumento específico para mejorar el conocimiento, la conservación y la restauración de estos ecosistemas.

El conseller del ramo, Joan Simonet, ha señalado este jueves que se protegerán estos espacios "a partir del conocimiento científico y el diálogo". Asimismo, también se compatibilizará su preservación con los "usos tradicionales que se han mantenido en ellos durante décadas".

"Este plan permitirá pasar de una información dispersa a una visión conjunta de las zonas marinas someras de todas las islas, saber en qué estado se encuentran y decidir, con criterios científicos, dónde y cómo debemos actuar", ha subrayado Simonet.

El conseller ha destacado que Baleares aún cuenta con algunas de las bahías someras "mejor conservadas" del Mediterráneo occidental, por lo que el Govern ha asumido la "responsabilidad de conservarlo" conjuntamente con los sectores "que viven y hacen uso del mar".

Las zonas marinas someras son áreas resguardadas y de aguas poco profundas, tanto saladas como salobres, que albergan hábitats de un gran valor biológico. Incluyen espacios muy diversos, como bahías, lagunas semicerradas, áreas portuarias o arrecifes de barrera de fanerógamas.

Son hábitat de especies raras y especializadas y también tienen una función esencial durante las etapas juveniles de muchas otras especies que, al llegar a adultas, viven en mar abierto.

El proyecto de orden incorpora un inventario provisional de las zonas marinas someras de Baleares, que se revisará a partir de toda la información disponible.

Esta catalogación permitirá conocer el punto de partida de cada uno de estos espacios y saber cuáles son las figuras de protección existentes, las comunidades más relevantes que acogen, su estado de conservación y los usos y las presiones que soportan.

El Plan presta una atención especial a las praderas de 'cymodocea nodosa' y 'zostera noltii', imprescindibles para mantener la funcionalidad ecológica, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que proporcionan las bahías y las aguas someras del archipiélago.

LÍNEAS DE ACCIÓN

El plan se estructura en seis líneas de acción. La primera prevé la constitución y activación de la comisión consultiva en zonas marinas someras de las Islas, que permitirá incrementar la colaboración y el intercambio de información entre la administración, el sector pesquero, el sector científico y las entidades dedicadas a la conservación de la naturaleza.

La segunda acción se centra en la catalogación, con la revisión del inventario provisional y la recopilación de la información existente sobre estos espacios. El plan promoverá especialmente la cartografía de las zonas marinas someras.

La tercera se dedica al seguimiento y establecerá un programa específico para determinar los parámetros ambientales, tanto biológicos como abióticos, que deben controlarse de manera regular y definir protocolos estandarizados que permitan conocer la evolución de estos ecosistemas.

La cuarta línea tendrá como objetivo la priorización de zonas piloto de actuación. En concreto, se priorizarán los espacios que ya disponen de figuras de protección, los que cuentan con un mayor grado de conocimiento y los que presentan iniciativas locales de conservación.

La quinta línea corresponde a la gestión y promoverá medidas de mitigación dirigidas a reducir las principales presiones sobre estos ecosistemas.

Entre las actuaciones previstas se encuentran la regulación de la velocidad de navegación en aguas someras, la revisión y regulación de los fondeos existentes o la limitación de nuevas infraestructuras náuticas en zonas sensibles.

La sexta línea corresponde a la restauración ecológica de estas comunidades y se supervisará su desarrollo cuando sea técnicamente viable.

MANTENER LOS USOS TRADICIONALES

El plan pretende que la conservación de estos ecosistemas sean compatibles con el mantenimiento de los usos tradicionales. Muchas de las zonas marinas someras de Baleares han conservado durante décadas un estado seminatural y una biodiversidad elevada al mismo tiempo que acogían usos náuticos y pesqueros tradicionales.

El proyecto prevé que las medidas se adapten a la realidad socioeconómica de Baleares para lo que se priorizará la colaboración con el sector pesquero y se evitarán restricciones innecesarias.

La comisión consultiva será el espacio en el que se analizarán previamente las principales actuaciones de seguimiento, gestión y restauración previstas en el plan.

Esta Comisión estará formada por las direcciones generales de Pesca y de Medio Natural y Gestión Forestal; representantes de Puertos y Costas; la Autoridad Portuaria de las Islas; los cuatro consells; el sector pesquero y náutico; organismos científicos y de investigación; entidades dedicadas a la conservación de la naturaleza, y personas expertas.

Durante la elaboración del proyecto de orden, la Conselleria ha consultado a las entidades representativas de los sectores afectados, a la Secretaría General de Pesca del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.