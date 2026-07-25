El Govern invertirá 230.000 euros para modernizar la depuradora de Mancor de la Vall - CAIB

PALMA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, a través de la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua), invertirá 230.000 euros en la modernización de la depuradora de Mancor de la Vall.

Las obras, cuyo inicio está previsto para después del verano, permitirán renovar diversos elementos clave de la instalación con el objetivo de mejorar su funcionamiento y garantizar un servicio adaptado a las necesidades del municipio.

Incluyen, según ha informado la Conselleria en un comunicado, la construcción de un nuevo decantador, la renovación de los sistemas de bombeo y de otros equipos esenciales del proceso de depuración y la mejora de las instalaciones eléctricas y de distintos elementos de la infraestructura.

Esta actuación se ha dado a conocer durante la visita que han realizado el director general de Recursos Hídricos, Joan Calafat, y el gerente de Abaqua, Emeterio Moles, a la depuradora, donde han estado acompañados por el alcalde de Mancor de la Vall, Pep Frontera.

Durante la reunión, los representantes del Govern y del Ayuntamiento han revisado el estado de la infraestructura, han realizado un seguimiento de su funcionamiento y han analizado las necesidades actuales del municipio en materia de saneamiento y ciclo del agua.

Aprovechando la visita, también han recorrido el paseo del torrente, donde el Ayuntamiento prevé impulsar una actuación de embellecimiento a través del próximo Plan de Obras y Servicios.