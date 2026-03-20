El Govern invertirá 3,1 millones de euros a subir un 31% el precio a las concesionarias de los servicios de dependencia

Reunión entre la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, con las entidades que prestan el servicio del SAD. - CONSELLERIA DE FAMILIAS

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern incrementará un 31% los precios del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) para personas en situación de dependencia, para lo que destinará 3,1 millones de euros más.

De esta manera, el importe que percibirán las empresas pasará escalonadamente de los 25,15 euros por hora presupuestados en 2024 a los 32,99 euros/hora en 2029.

En una nota de prensa, la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia ha explicado que este aumento se traducirá en el incremento salarial de los trabajadores del servicio, que actualmente está concertado con las entidades Intress, T'ajuda, Arrels i Ales, Cooperativa de Treballadores Socials y Servisar.

Estas entidades atienden a 2.002 usuarios de un total de 2.754 a los que presta servicio la Conselleria y que cuentan con un total de 542 trabajadores. El número de horas concertadas se acerca a las 902.000 para las cinco entidades.

La consellera del ramo, Sandra Fernández, y la directora general de Atención a la Dependencia y Personas con Discapacidad, María Castro, se han reunido con las entidades para trasladarles estas mejoras.

Entre ellas también está la eliminación de la bolsa de horas, de forma que las que no se trabajaron por causas relativas a la persona usuaria sean abonadas por la Conselleria a las entidades, de forma que "no queden pendientes de ser trabajadas por el personal de las entidades".

Con estas mejoras económicas, la Dirección General de Atención a la Dependencia y las Personas con Discapacidad atiende las peticiones de las entidades, que solicitaron la revisión del precio por hora con el objetivo de adecuarlo a "los costes reales actuales y garantizar la continuidad y calidad del servicio prestado".

"Todas estas mejoras económicas no son un gasto, sino una inversión ya que estos incrementos se corresponderán con una mejora salarial para los trabajadores del SAD y, lo que es más importante, revertirá en una mejor atención a la persona usuaria, que es la finalidad de este Govern, la de situar a las personas en el centro", ha destacado Fernández.