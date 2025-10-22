El Govern invertirá 9,6 millones de euros en la recuperación de las barracas y el frente marítimo de Portocolom

PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern invertirá 9,6 millones de euros en la primera fase del proyecto de recuperación de los conjuntos de barracas y la mejora del frente marítimo del puerto de Portocolom.

La presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, ha visitado este miércoles la zona acompañada por el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente.

Las obras, que comenzaron el pasado 6 de octubre, se centran en las barracas de Es Riuetó, Can Cordellina, Es Tamarells, Sa Bassa Nova y Es Babo, muchas de ellas afectadas por los temporales y el paso del tiempo.

La intervención, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, contempla la restauración de cubiertas, forjados, fachadas, puertas y escaleras, así como la reparación de muelles, rampas y elementos de amarre, utilizando técnicas y materiales tradicionales --como el marés y la madera-- para conservar la estética y el carácter original del conjunto.

El conjunto de varaderos y muelles de Portocolom fue declarado bien de interés cultural (BIC) con la categoría de lugar de interés etnológico en febrero de 2024. Se trata, ha subrayado el Govern, de "uno de los ejemplos más representativos de la arquitectura portuaria de Mallorca".

"Esta actuación es un ejemplo de cómo se puede intervenir sobre un espacio emblemático sin perder su esencia, recuperando un legado único y adaptándolo a las necesidades del presente con sensibilidad, rigor y respeto por el entorno", ha dicho Prohens.

La presidenta regional ha defendido que se trata de una de las inversiones "más destacadas" del Govern en materia de conservación de litoral ya que permitirá "recuperar un legado único, las barracas que durante décadas han formado parte de la vida marinera de Portocolom y de su gente".

El proyecto, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, forma parte del plan 'Illes en transformació' y está dotado con 9,6 millones de euros, de los cuales 8,9 millones corresponden a la aportación de PortsIB y 710.000 a la del Ayuntamiento de Felanitx.

Incorpora, además, un programa de vigilancia ambiental en medio marino y terrestre, así como medidas de adaptación al cambio climático y de protección de las praderas de posidonia que convierten la bahía de Portocolom en un lugar de importancia comunitaria.

"Proteger el litoral, cuidar el mar y preservar nuestro patrimonio son tres compromisos inseparables para este Govern. Con esta obra damos un paso más hacia un modelo de gestión del litoral responsable, sostenible y al servicio de las personas", ha concluido la presidenta.