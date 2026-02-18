El Govern invertirá más de 6,8 millones de euros del ITS para mejorar infraestructuras hidráulicas en Eivissa - CAIB

IBIZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern invertirá más de 6,8 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) en varios proyectos para reforzar y modernizar las infraestructuras del ciclo del agua en Eivissa.

Así lo ha presentado este miércoles el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, en Santa Eulària des Riu en un acto en el que ha destacado que esta inversión "marca un antes y un después" en la planificación hidráulica de la isla.

"No estamos hablando de actuaciones aisladas, sino de una estrategia clara para reforzar de manera estructural todo el sistema", ha remarcado.

El conseller ha recordado que Eivissa ha entrado en escenario de normalidad tras tres años fuera de esta situación, pero ha insistido en que "la normalidad no puede significar conformismo; significa responsabilidad".

En este sentido, ha defendido que invertir en infraestructuras del agua es invertir en seguridad, en calidad de vida y en el futuro de la isla.

En concreto, en Santa Eulària se invertirán cerca de 2,2 millones de euros en dos actuaciones estratégicas.

Por un lado, la adecuación y mejora del depósito municipal de Ibiza Nueva, en Puig d'en Valls, con 455.800 euros, permitirá resolver problemas de corrosión y filtraciones acumulados durante años mediante una rehabilitación estructural completa, nueva impermeabilización y modernización de instalaciones técnicas.

Según han destacado, este actuación garantizará el suministro a Puig d'en Valls y Jesús durante al menos 24 horas en caso de incidencia.

Por otro lado, se destinarán 1,7 millones de euros a la renovación integral de la red de abastecimiento de Jesús, sustituyendo más de 14,5 kilómetros de tuberías con más de 50 años de antigüedad, incorporando sistemas de control y elevando la digitalización hasta alcanzar un 93 por ciento de telelectura.

Esta intervención permitirá ahorrar aproximadamente 250.000 metros cúbicos de agua al año y mejorar el rendimiento global de la red hasta valores cercanos al 85 por ciento.

En el municipio de Eivissa se invertirán cerca de 2,2 millones de euros en la renovación de la red de agua y la implantación de una nueva red de riego en la ciudad. Se sustituirán tramos de tuberías obsoletas en barrios como Sa Colomina, Can Misses, Can Cantó y Figueretes, eliminando fugas estructurales.

El proyecto incorpora contadores digitales con telelectura y nuevas infraestructuras que permitirán un control exhaustivo del consumo.

Asimismo, en Sant Antoni se destinarán 1,4 millones euros a dos actuaciones complementarias. Por un lado, la mejora integral de la avenida Isidoro Macabich, con 404.600 euros, permitirá resolver inundaciones recurrentes mediante la creación de una red separativa de pluviales conectada al tanque de tormentas, además de renovar más de 1,4 kilómetros de tuberías sustituyendo materiales obsoletos.

La intervención incluye el soterramiento de líneas eléctricas y de telecomunicaciones y la renovación urbana de la vía. A ello se suma la instalación de 5.556 contadores digitales con telelectura, con una inversión de 971.800 euros.

En Sant Josep se ejecutará la rehabilitación integral del depósito Promisa con una inversión de 389.300 euros. Esta infraestructura, con capacidad de 1.000 metros cúbicos y esencial para el abastecimiento de Playa d'en Bossa, se renovará para reforzar su estanqueidad, mejorar la seguridad sanitaria y aumentar la resiliencia del sistema ante situaciones de máxima demanda.

En Sant Joan se invertirán 695.400 euros en la construcción de una nueva canalización de transporte de agua desalada hasta el Port de Sant Miquel.

La infraestructura permitirá sustituir captaciones privadas, contribuir a la recuperación de los acuíferos naturales y garantizar una mayor estabilidad en la calidad del agua suministrada, integrándose además en el sistema de telecontrol para una gestión más eficiente.

"Estos 6,84 millones forman parte de la inversión global de 57 millones de euros destinada al conjunto de Baleares para reforzar las infraestructuras hidráulicas", ha subrayado Lafuente, quien ha informado que en los próximos días el Govern presentará estas inversiones en todos los municipios de las cuatro islas.