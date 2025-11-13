El Govern invita por el 25N a "no callar" ante la violencia machista: "El silencio ayuda al agresor"

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora del IBDona, Cati Salom, durante la presentación del programa de actos del 25N. - EUROPA PRESS

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado este jueves el programa de actos con motivo del Día Internacional contra la Violencia Machista, que se conmemora el próximo 25 de noviembre, y que invita a "no callar" ante la violencia machista.

Durante la presentación, Fernández ha señalado que la violencia machista "sigue siendo una realidad que afecta tanto a instituciones como a personas", y ha subrayado la necesidad de "recordar y hacer justicia a las que ya no están y ofrecer recursos a las que lo sufren".

El lema de la campaña de este año es un mensaje que, según la consellera, "invita a no callar ni mirar hacia otro lado, porque el silencio no protege a las víctimas, sino que ayuda al agresor".

La consellera ha remarcado que "detrás de los números hay mujeres, familias y niños" y que se trata de "una realidad que exige la respuesta y el compromiso de todas las administraciones".

En lo que va de año 36 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España, una de ellas en Baleares, y que desde 2003, año en que se iniciaron los registros oficiales, la cifra asciende a 1.331 víctimas mortales.

La consellera ha destacado que el Govern "trabaja cada día por la igualdad de oportunidades y por garantizar los derechos de todas las mujeres", y ha insistido en que el 25N "no es solo una fecha en el calendario, sino un recordatorio de la responsabilidad colectiva".

Asimismo, ha agradecido la implicación del equipo del Instituto Balear de la Mujer (IbDona), así como de las entidades y profesionales que colaboran en la organización de los actos.

Por su parte, la directora del IbDona, Cati Salom, ha informado de que se ha organizado la jornada formativa 'Perspectivas profesionales sobre el consumo de sustancias y factores de vulnerabilidad en las mujeres', que tendrá lugar este viernes en Menorca.

La jornada abordará el uso de drogas y su relación con la violencia machista, así como el uso de medicación en los procesos de recuperación de mujeres víctimas de violencia de género. Se han inscrito más de 70 profesionales de los ámbitos de la salud y los servicios sociales.

Además, el programa cuenta con dos mesas redondas. La primera se celebrará el lunes 17 de noviembre, a las 13.00 horas, en la sede de la ONCE, bajo el título 'Las mujeres con discapacidad ante la violencia machista'.

La segunda tendrá lugar el 27 de noviembre, a las 10.00 horas, en el Centro de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para la Ocupación (COE), con la sesión 'Autonomía económica, igualdad e inclusión laboral como antídoto contra la violencia hacia las mujeres'.

Las actividades se completan con una hora de programación especial en directo dedicada al 25N en el programa de IB3 Ràdio 'Al Día', el 25 de noviembre a partir de las 11.00 horas, y con una exposición que, del 26 de noviembre al 7 de enero, mostrará una veintena de obras presentadas al Concurso de Ilustraciones del IBDona.

Salom ha señalado que la entidad "sigue alzando la voz contra la violencia machista" y ha destacado la importancia de "la sensibilización y la participación ciudadana como forma de lucha".

Asimismo, ha querido dejar claro que "no se pide a las víctimas que alcen la voz", ya que son conscientes de que "no se les puede exigir tanta responsabilidad". El mensaje, ha concluido, es que "los servicios existen y están disponibles las 24 horas, incluso sin necesidad de denuncia previa".