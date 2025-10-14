El Govern invita a Vox a ceñirse al acuerdo y Rodríguez advierte a Costa: "Cambien el tono si quieren negociar"

Archivo - El vicepresidente de las Islas Baleares y conseller de Economía, y Hacienda e innovación, Antoni Costa. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, ha invitado a Vox a "ceñirse a los términos" recogidos en el último acuerdo firmado, mientras que el diputado de Vox Sergio Rodríguez le ha dicho que "cambie el tono si quieren sentarse a negociar".

Ha sido en el pleno de este martes tras una pregunta de Rodríguez a Costa, en la que ha lamentado que la presidenta del Govern, Marga Prohens, no trasladara "ni un escueto gracias" a los de Santiago Abascal en su discurso en el Debate de Política General.

El también conseller de Economía, Hacienda e Innovación ha subrayado que el Ejecutivo gobierna en minoría y negociando iniciativa por iniciativa y que en casi todas ha recibido el apoyo de Vox. "Y se lo agradezco", ha dicho.

Así, ha asegurado que el Govern cumplirá con el acuerdo firmado entre PP y Vox para aprobar los presupuestos de 2025 pero ha invitado a los de Abascal a "ceñirse a los términos recogidos en el acuerdo, ni más ni menos".

En su segunda intervención, Rodríguez ha criticado el "tono" del vicepresidente al considerar que es "una mala manera de buscar socios y aliados".

"Siempre hemos cumplido, pueden contribuir con el cambio o ser espectadores de como continuamos con nuestro programa de gobierno", ha zanjado Costa.