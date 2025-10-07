El Govern lanza una nueva ayuda de hasta 10.000 euros a la compra de primera vivienda para menores de 40 años

Archivo - Dos personas observan los anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado una nueva convocatoria de ayudas de hasta 10.000 euros para la compra de la primera vivienda, destinada a menores de 40 años con un mínimo de cinco años de residencia en Baleares.

También ha anunciado una próxima modificación del reglamento fiscal para elevar el límite de precios de las viviendas bonificadas de 270.000 a 378.000 euros por la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) para menos de 30 años en su primera vivienda.

Ha sido en su discurso en el Parlament, en la primera jornada del Debate de Política General y durante el cual también ha dado a conocer una bonificación del 50% para los menores de 36 años, familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad.