El Govern lanza la web del Programa Código Escuela 4.0 para impulsar la enseñanza digital y STEM en las aulas

La Conselleria de Educación y Universidades ha puesto en marcha la web del Programa Código Escuela 4.0, diseñado por el Servicio de Digitalización con el objetivo de impulsar la enseñanza digital y STEM en las aulas.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, el portal web tiene como objetivo poner a disposición del profesorado, equipos directivos, alumnado y familias toda la información y recursos relacionados con el programa impulsado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado.

Además, han explicado que los recursos, que se irán ampliando a lo largo del curso 2025-2026, son materiales didácticos implementados en el aula que se pueden descargar, compartir y adaptar a las necesidades de cada centro.

Asimismo, la web incluye un buscador de docentes mentores y centros, un apartado de noticias y un espacio de recursos para educación infantil y primaria, además de ofrecer acceso a plataformas con material de pensamiento computacional, robótica educativa e impresión 3D, dirigidas a todas las etapas educativas.

El Programa ofrece recursos que permitan practica las disciplinas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM), como la robótica, normalmente en forma de juegos.