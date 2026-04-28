El Govern licita las obras de la sede del SOIB en Maó con una inversión de 2,5 millones de euros

El Govern licita las obras de la sede del SOIB en Maó - CAIB

MENORCA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha publicado este martes la licitación de las obras de la nueva sede del Servicio de Empleo de Baleares (SOIB) en Maó, con un presupuesto de cerca de 2,5 millones de euros.

La nueva infraestructura se ubicará en el polígono de Maó y permitirá dotar a Menorca de un equipamiento moderno y adaptado a las necesidades actuales, con el objetivo de reforzar los servicios de empleo y mejorar la atención a la ciudadanía, ha señalado la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

Estas nuevas instalaciones se compartirán con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), lo que permitirá ofrecer una atención más integrada y eficiente.

El contrato, que incluye trabajos de construcción e instalaciones, se tramita mediante procedimiento abierto y con carácter urgente. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público hasta el 13 de mayo.