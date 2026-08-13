El Govern mantiene su postura sobre los menores migrantes: "No estamos en condiciones de acoger a más"

Operarios trabajan en la instalación de duchas y baños portátiles,. - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

PALMA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antonia Maria Estarellas, ha asegurado este jueves que el Govern se ha solidarizado con los menores migrantes de Ceuta, pero ha insistido en la postura sobre su reparto: "No estamos en condiciones de acoger a más menores".

Estarellas ha afirmado, en declaraciones a los medios tras una reunión con el embajador de Argentina, que el Ejecutivo autonómico mantiene esta postura "porque siguen llegan pateras en una ruta consolidada". Este miércoles llegó a Formentera una patera con 14 menores migrantes a bordo.

Según ha señalado, en la isla pitiusa menor no hay dotaciones policiales, sino que solo hay Guardia Civil. En este sentido, ha añadido que Formentera es una "isla tensionada no solo por la economía, sino por los medios", al considerar que la recepción de pateras provoca un agotamiento progresivo de los recursos.

Por otro lado, ha lamentado que estos recursos "se acabarán yendo a Ceuta" ante la crisis que vive la ciudad autónoma. En este sentido, también ha criticado que la ruta Argelia-Baleares está "consolidada" y ha destacado la falta de medios.

En esta línea, ha recordado que en aguas de Eivissa se ha encontrado un cadáver en avanzado estado de descomposición. A pesar de que todavía no se ha podido verificar el origen, Estarellas ha manifestado su sospecha de que puede ser "una víctima de las mafias que no ha conseguido llegar" a las costas baleares.