El Govern mejora el servicio de transporte en Alaró y Consell con un bus de más capacidad en la línea de la estación

Archivo - Autobús del TIB con cartel de cala Vinyes - CAIB - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio de Transportes de Mallorca (CTM) ha puesto en servicio un autobús de mayores dimensiones en la línea 342, que conecta Alaró y Consell con la estación ferroviaria.

La medida, según ha informado en nota de prensa la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, da cumplimiento al acuerdo logrado con el Ayuntamiento de Alaró de incrementar la capacidad del servicio y resolver los problemas de saturación en horas punta.

Desde este lunes, el 70 por ciento de las expediciones se realizan con un vehículo de 12 metros de longitud, con una capacidad total de hasta 70 personas, lo que representa un incremento de 40 viajeros más por servicio. Esta ampliación permite absorber mejor la demanda de los días laborables y ofrecer más comodidad a los usuarios.

La incorporación del nuevo vehículo ha sido posible gracias a las obras de adecuación ejecutadas el año pasado en las paradas del recorrido.

En concreto, se amplió la parada de la calle Joan Alcover, en el casco urbano de Alaró, donde se instaló una nueva marquesina de tres metros y se incorporaron elementos para mejorar el confort de los usuarios.

Igualmente, se realizaron actuaciones en el recinto de la estación de Consell para garantizar la maniobrabilidad y la seguridad de un vehículo de mayores dimensiones.

Además, se repintaron las líneas viales y se adaptaron algunos puntos del trazado para facilitar el paso del nuevo autobús, sin que estas actuaciones supongan la eliminación de plazas de aparcamiento.

A pesar de que las obras ya habían finalizado, ha sido necesario esperar a la conclusión de las actuaciones en la carretera principal de Alaró para poder iniciar el servicio con normalidad, según han explicado.

Esta mejora responde a una petición trasladada por el Ayuntamiento de Alaró, que había reclamado el incremento de la capacidad.