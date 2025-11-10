Govern niega que en la ley agraria haya referencias a la Agenda 2030 y asegura que no se han recibido alegaciones de Vox

Archivo - El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, durante una sesión de control al Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha asegurado que el anteproyecto de la ley agraria no hace ninguna referencia a la Agenda 2030 y que, además, no se han recibido alegaciones de Vox en este sentido.

Así lo han subrayado este lunes desde la Conselleria que dirige Joan Simonet, después que la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, haya asegurado que el Govern ha aceptado retirar referencias a la Agenda 2030 en el anteproyecto de esta ley a petición de su grupo.

Precisamente, Cañadas ha celebrado que su grupo "haya conseguido" retirar estas referencias. "Con todo lo que es la Agenda 2030 y el Pacto Verde, sí hemos conseguido que el conseller lo retire", ha asegurado.

No obstante, Agricultura ha aseverado que no existen estas referencias en la ley y que tampoco se han recibido alegaciones al respecto. Igualmente, ha recordado que en la ley actual en vigor las referencias al cambio climático "son residuales".