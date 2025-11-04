El Govern no se posiciona sobre la proposición de ley de la sociedad civil pero destaca sus 86 órganos participativos

Archivo - La consellera de la Presidencia y Administraciones Públicas del Govern de les Illes Balears, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión de control al Govern balear, a 20 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha evitado posicionarse acerca de la proposición de ley de la sociedad civil impulsada por la izquierda cuya toma en consideración se debatirá este martes.

No obstante, ha reivindicado que el Ejecutivo autonómico tiene constituidos 86 órganos participativos permanentes en los que se abordan diferentes cuestiones de interés social.

Así se ha expresado este martes en el pleno del Parlament al ser preguntada por la diputada socialista Mercedes Garrido por si está de acuerdo con las reivindicaciones de la sociedad civil y la postura del Govern sobre la citada proposición de ley.

"Este Govern siempre ha defendido que las decisiones deben tomarse desde el diálogo y el consenso, y por eso existen canales de participación con los agentes económicos y sociales. Nunca se ha negado a escuchar a la sociedad civil en su conjunto", ha defendido la también vicepresidenta segunda.

Uno de los "grandes hitos" de este Ejecutivo autonómico, ha destacado, ha sido la creación del Pacto por la Sostenibilidad y sus más de 400 aportaciones para llevarlas a debate.

"Y eso es lo que debe hacer un Govern, escuchar a los órganos de participación y reunirlos. Tenemos muchísimos activos en estos momentos, y en eso estamos preocupados y ocupados", ha zanjado.

Estarellas, no obstante, no se ha posicionado sobre la proposición de ley que busca regular la participación y la representatividad de las organizaciones de la sociedad civil, que fue impulsada por el Fòrum de la Societat Civil con el apoyo de los grupos de la izquierda.

"¿Piensa el Govern escuchar y dar respuesta a las reivindicaciones de las sociedad civil, que pide una ley que regule su participación, y darán apoyo a la proposición de ley que se presenta hoy?", le había preguntado Garrido.