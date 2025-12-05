El Govern no ve la legislatura bloqueada, cierra la puerta a elecciones y no descarta aprobar los presupuestos de 2026

Archivo - El portavoz del grupo Popular del Parlament Balear, Sebastià Sagrera (i) y la presidenta del Govern balear, Marga Prohens (c). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha negado este viernes que la legislatura esté bloqueada --justo este viernes el Consell de Govern ha dado luz verde al decreto de aceleración de proyectos pactado con Vox--, ha cerrado la puerta a adelantar las elecciones y ha admitido que no descarta aprobar los Presupuestos autonómicos de 2026 si se dan las circunstancias para iniciar unas nuevas negociaciones.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, Costa ha insistido en que el Ejecutivo "sigue gobernando y aprobando iniciativas", y ha puesto como ejemplo el decreto de aceleración de proyectos que, tras pactarse con Vox, tiene la convalidación parlamentaria asegurada.

El portavoz del Govern ha reiterado que el escenario es el contrapuesto al que atraviesa el Gobierno central. "Estamos en las condiciones opuestas a Pedro Sánchez. Estamos temporalmente en prórroga de presupuestos, pero podemos seguir aprobando normas. El que está bloqueado e inundado de corrupción es el Gobierno central, que es el que está tardando en convocar elecciones", ha añadido.

SIN CONSTANCIA DE UN CIBERATAQUE

Antoni Costa, ha asegurado por otra parte que no tiene constancia de que una web del transporte público de Mallorca, como ha publicado este viernes 'Diario de Mallorca' haya sido víctima de un ciberataque por parte de hackers prorrusos.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, en todo caso, ha reconocido que si llegara a confirmarse "sí que despertaría preocupación" en el Ejecutivo autonómico.

Costa ha subrayado que la ciberseguridad es una materia que preocupa al Govern y ha admitido que nunca se está cien por cien exento de riesgo.