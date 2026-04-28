El Govern organiza un curso dirigido a profesionales de juventud para detectar el malestar emocional de los adolescentes

El IBJove organiza un curso dirigido a profesionales de juventud para detectar el malestar emocional de los adolescentes - CAIB

PALMA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Juventud (IBJove) ha organizado a un curso dirigido a profesionales de juventud para reforzar las competencias de detección precoz de malestar emocional en adolescentes, intervención segura en situaciones de riesgo y gestión de grupos saludables dentro del ocio educativo.

El curso ha comenzado esta semana y contará con dos ediciones más durante el mes de mayo, según ha informado la Conselleria de Familias Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa.

Los profesionales de la Dirección General de Salud Mental son los encargados de impartir los contenidos del curso, que se centran en primeros auxilios psicológicos, alfabetización en salud mental positiva, acompañamiento a la adolescencias y gestión de grupos y conciencia corporal.

Se trata de la primera vez que se realiza una formacion mental a los profesionales del ocio, aunque el IBJove lleva a cabo formación de profesionales dedicados a la juventud.

En este sentido, la Conselleria ha subrayado que el año pasado se celebró un curso de inteligencia artificial para estos profesionales y que este año se llevará a cabo una formación para el personal del campamento de la Victòria y campañas de prevención de conductas alimentarias, a raíz de un convenio con el Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas.

Este curso se enmarca en las líneas prioritarias del Plan Estratégico para el bienestar emocional y la salud mental de Baleares (2025-2030) con respecto a la promoción del bienestar emocional, la prevención, la detección precoz y la formación continua de los profesionales.

A la primera sesión han asistido las directoras generales de Salud Mental, Carme Bosch, y de Familias, Infancia, Juventud, Diversidad e Igualdad, Catalina Isern, así como el director del IBJove, Tomàs Amer.

"Hemos detectado la necesidad de formación entre los profesionales de Juventud en materia de salud mental y agradecemos a la Conselleria de Salud su colaboración en esta iniciativa transversal, centrada en ofrecer a los profesionales los recursos necesarios para acompañar la salud mental de la juventud con seguridad y rigor", ha subrayado Isern.

En esta línea, la directora general de Salud Mental ha destacado que estos cursos "refuerzan el papel fundamental de los profesionales de juventud como agentes detectores de primer nivel".