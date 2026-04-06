El Govern participa en un programa europeo para avanzar en tecnologías e innovación - CAIB

PALMA 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern forma parte del proyecto europeo Rivaira, una iniciativa que promueve el trabajo conjunto entre regiones europeas en materia de innovación y tecnologías avanzadas.

La participación de las Islas, según ha señalado el Ejecutivo en una nota de prensa, se enmarca en la voluntad de seguir ganando presencia en proyectos europeos y de abrir nuevas oportunidades de colaboración y crecimiento dentro del ámbito de la Unión Europea.

Este proyecto, liderado por la Oficina Nacional de Innovación de Hungría, conecta seis regiones europeas con el objetivo de reducir la brecha innovadora y fomentar la cooperación entre territorios con distintos niveles de desarrollo.

En este contexto, Baleares trabaja junto con otras regiones moderadamente innovadoras o periféricas, así como con socios de excelencia de ámbito europeo.

El proyecto tiene una duración de 60 meses y se basa en la creación de oficinas regionales que actuarán como 'hubs' operativos para dinamizar el ecosistema innovador.

Estas estructuras facilitarán la conexión entre empresas, centros de investigación y administraciones, y permitirán impulsar proyectos colaborativos en ámbitos como la automatización industrial, la logística, la agricultura, la salud, las tecnofinanzas, la ciberseguridad o el 'big data'.

Durante la primera fase del proyecto, el Govern contribuirá al despliegue de la gobernanza, la creación de redes interregionales y la organización de eventos y espacios de encuentro entre actores clave.

Según han señalado, estas acciones permitirán identificar retos compartidos y generar consorcios internacionales con capacidad para desarrollar soluciones innovadoras.

Además, se pondrán en marcha programas de capacitación avanzada, como seminarios intensivos profesionales y servicios de mentoría, con el objetivo de formar profesionales en gestión de la innovación y en la participación en proyectos europeos.

Paralelamente, se diseñarán convocatorias de financiación en cascada, que facilitarán el desarrollo de proyectos piloto interregionales alineados con las estrategias de especialización inteligente.

El proyecto también prevé la creación de un registro europeo de innovadores con más de 300 actores y la implicación de más de 200 agentes regionales desde las fases iniciales, lo que garantizará un amplio impacto tanto cuantitativo como cualitativo.

El Govern ha resaltado que la participación en Rivaira permite a Baleares "seguir avanzando para situarse dentro de los circuitos europeos de innovación, facilitando el contacto con otras regiones, entidades y proyectos punteros".

Esto abre la puerta a nuevas iniciativas, a más oportunidades de financiación europea y a un mayor impulso para el tejido innovador de las islas, han agregado.

El proyecto generará impactos transformadores, como la aceleración de empresas emergentes de tecnología profunda, la creación de redes de innovación más inclusivas y resilientes y la alineación de las inversiones con las prioridades estratégicas de la Unión Europea.

Por último, Rivaira asegura la continuidad de las acciones más allá de la financiación europea mediante la consolidación de oficinas permanentes y la generación de mecanismos de coinversión, lo que permitirá mantener y ampliar los beneficios del proyecto a largo plazo.