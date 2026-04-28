El Govern pide la dimisión de la ministra de Sanidad ante críticas de MÉS por el "caos" en las urgencias

Archivo - La consellera de Sanidad, Manuela García, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud, Manuela García, ha vuelto a cargar contra la ministra de Sanidad, Mónica García, por la tercera semana de huelga de médicos contra el Estatuto Marco y ha pedido su dimisión.

Así ha respondido la consellera en el pleno de este martes ante las críticas de la diputada de MÉS per Mallorca Marta Carrió, quien ha preguntado por el "caos sanitario" en las urgencias que, a su entender, "es una norma".

García ha hecho hincapié en las consultas, cirugías y pruebas que se anularán en las Islas como consecuencia de la huelga, a la vez que ha afeado a la ecosoberanista que "no le importe" el impacto de estos paros.