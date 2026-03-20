El Govern pide al IDAE la ampliación de los plazos de ejecución de las ayudas del Piteib

Archivo - Imagen de archivo de unos trabajadores - CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y MINAS - Archivo

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern, a través de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, ha solicitado formalmente al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) la ampliación de los plazos de ejecución y justificación de diversas convocatorias vinculadas al Plan de Inversiones para la Transición Energética en Baleares (Piteib).

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, esta petición responde a la voluntad del Govern de asegurar la correcta finalización de los proyectos en marcha, maximizar la absorción de los fondos disponibles y garantizar que las inversiones comprometidas se traduzcan en instalaciones plenamente operativas al servicio de la ciudadanía y del tejido productivo.

Actualmente, diferentes factores externos están condicionando los plazos de ejecución de las actuaciones. Entre ellos destacan las tensiones en las cadenas de suministro internacionales, especialmente en componentes clave como sistemas de almacenamiento energético y equipamiento eléctrico de media y alta tensión.

A todo esto se suma el impacto del contexto geopolítico, marcado por los conflictos en Oriente Medio, que está provocando un incremento significativo de los precios de la energía y de los materiales, así como una mayor incertidumbre en los mercados. También influye la singularidad logística de Baleares, que "implica mayores complejidades en el transporte y aprovisionamiento de materiales".

Ante este contexto, el Govern ha trasladado esta propuesta técnica al IDAE para, así, ajustar los plazos de ejecución de manera justificada, sin comprometer los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Desde el Govern se subraya que la comunidad ha cumplido diligentemente con los hitos intermedios del programa y ha movilizado un volumen significativo de proyectos orientados a acelerar la transición energética del archipiélago.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Saénz de San Pedro, ha destacado que esta solicitud tiene como objetivo garantizar que "ninguna inversión viable quede fuera por causas ajenas a los beneficiarios, reforzando así el impacto real de las ayudas en el territorio".

La Conselleria asegura que las líneas de ayuda del Piteib están siendo clave para impulsar el autoconsumo, mejorar la eficiencia energética y avanzar hacia un modelo energético más sostenible, resiliente y menos dependiente de factores externos. En este sentido, la ampliación de los plazos consideran que permitiría consolidar los avances y asegurar que las instalaciones contribuyan plenamente a la descarbonización de la economía balear.